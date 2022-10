ISW: Pro Putina je důležitější udržení okupovaného jihu Ukrajiny než Luhansku

Muž pomáhá starší ženě přejít zničený most přes řeku Oskil během evakuace z ukrajinského města Kupjansk 1. října 2022.

Muž pomáhá starší ženě přejít zničený most přes řeku Oskil během evakuace z ukrajinského města Kupjansk 1. října 2022. ČTK/AP/Evgeniy Maloletka

Kyjev - Ruská porážka a následné stažení vojsk ze strategicky důležitého města Lyman v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny naznačuje, že pro ruského prezidenta Vladimira Putina je důležitější udržení okupovaných území na jihu Ukrajiny než obrana Luhanské oblasti, píše americký Institut pro studium války (ISW).

Ukrajinská armáda se už od sobotního večera soustředí na vyklízení a čištění města. Navzdory nedávnému kolapsu fronty mezi Charkovem a Izjumem se ruské jednotky soustředí na upevnění pozic v Chersonské a Záporožské oblasti. Rozhodnutí nebránit oslabený Lyman či Kupjansk přišlo téměř jistě od Putina, nikoliv od vojenského velení, usuzují analytici ISW.

Lyman je strategicky důležité město, jelikož se nedaleko od něj nachází klíčový silniční přechod přes řeku Severní Doněc, za níž se Rusko snaží upevnit své pozice, uvádí britská vojenská rozvědka.

Pád Lymanu, bráněného oslabenými jednotkami Západního a Centrálního vojenského okruhu, kontingenty dobrovolníků a zmobilizovaných záložníků, podle Londýna představuje i politický neúspěch Moskvy, deklarující úsilí o "osvobození" a anexi Donbasu. Tento další neúspěch, provázenými pravděpodobně značnými ztrátami, nejspíše zesílí tlak na velení ruské armády, které čelí veřejné kritice.

Násilným zadržením generálního ředitele Záporožské jaderné elektrárny Ihora Murašova si Rusko podle ISW pravděpodobně připravuje půdu pro převzetí právní odpovědnosti nad elektrárnou, která se nachází v Ruskem anektované oblasti.

Výzva čečenského vůdce Ramzana Kadyrova k použití taktických jaderných zbraní je pravděpodobně v rozporu s jeho požadavky pokračovat ve "zvláštní vojenské operaci" s cílem ovládnout více ukrajinského území, míní ISW. Podle amerických analytiků ruská armáda ve svém současném stavu téměř jistě není schopna operovat na jaderném bojišti, přestože má potřebné vybavení a své jednotky k tomu historicky vycvičila. Chaotická směs vyčerpaných vojáků, narychlo zmobilizovaných záložníků, branců a žoldnéřů, tvořící v současnosti ruské pozemní síly, by nemohla fungovat v jaderném prostředí. Jakékoli oblasti zasažené ruskými taktickými jadernými zbraněmi by tak byly pro Rusy neprůchodné, což by pravděpodobně znemožnilo ruský postup. Podle ISW jde o další faktor, který snižuje pravděpodobnost použití ruských taktických jaderných zbraní.

Kromě Lymanu se za poslední den významněji bojovalo na severu Charkovské oblasti, kde ukrajinské jednotky podle ukrajinského generálního štábu odrazily ruský pozemní útok. Ukrajinské síly také pokračují v protiofenzivě v Chersonské oblasti.