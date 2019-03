Miami - Švýcarský tenista Roger Federer si zahraje o čtvrtý titul z turnaje v Miami. V semifinále porazil kanadského mladíka Denise Shapovalova 6:2, 6:4 a ve finále ho čeká obhájce prvenství John Isner. Americký hráč ukončil překvapivou pouť turnajem jiného kanadského teenagera Félixe Augera-Aliassimea.

Sedmatřicetiletý Federer je v Miami ve finále popáté. Už po padesáté absolvuje souboj o titul z podniku Masters, což je rekord, a může vyhrát 101. turnaj v kariéře.

Se Shapovalovem si poradil za 74 minut hry. V prvním vzájemném duelu s devatenáctiletým Kanaďanem čelil jen dvěma brejkbolům a oba odvrátil, zatímco ze svých jedenácti příležitostí vzít soupeři podání tři využil.

"Bylo to fajn. Hrál jsem dobře, musel jsem. Protože když necháte Denise hrát, dokáže vás dostat do potíží," uvedl Federer

Shapovalov před zápasem uvedl, že se na utkání se svým idolem těšil celý život. Příliš dlouho si ho však neužil. "Je to neskutečné stát na kurtu proti němu. Samozřejmě jsem se snažil nemyslet na to, že je na druhé straně Roger, a hrát nejlépe, jak umím. Odvedl výbornou práci, hrál skvěle. Nedokázal jsem se mu vyrovnat. Pokusím se z toho poučit a jít dál," řekl 23. hráč světa po utkání s dvacetinásobným grandslamovým šampionem.

Se svým finálovým soupeřem Isnerem má Federer bilanci 5:2.

Isner ukončil jízdu Augera-Aliassimeho

John Isner postoupil do finále turnaje v Miami a jedna výhra ho dělí od obhajoby titulu. Američan v semifinále ukončil životní tažení teprve osmnáctiletého Kanaďana Felixe Augera-Aliassimeho, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace a stal se nejmladším hráčem mezi čtveřicí nejlepších na Miami Open. Isner zvítězil 7:6, 7:6.

Třiatřicetiletý Isner, jenž vloni v Miami získal premiérový a dosud jediný titul ze série Masters, nastřílel kanadskému teenagerovi 21 es.

Auger-Aliassime měl v obou setech šanci dopodávat je k vítězství, Isner ale pokaždé v kritických situacích využil jeho dvojchyb a v tie-breacích si díky tvrdému servisu zápas pohlídal. Bilanci ve zkrácených hrách si v Miami vylepšil na 9:0 a za hodinu a 55 minut proměnil první mečbol.

"Nervozita mě tak trochu dostala. Nebyl jsem schopný hrát jako v jiných zápasech a prostě se jen soustředit na to, co musím udělat. Dost mě to vzalo," uznal kanadský mladík, jenž se v pondělním vydání žebříčku ATP dostane jako první hráč narozený v roce 2000 a později do elitní padesátky. Floridská jízda ho vynese z aktuálního 57. až k 33. místu.

Turnaj mužů a žen v Miami

(tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,314.875 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Isner (7-USA) - Auger-Aliassime (Kan.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), Federer (4-Švýc.) - Shapovalov (20-Kan.) 6:2, 6:4.