Miami - Tenista John Isner postoupil do finále turnaje v Miami a jedna výhra ho dělí od obhajoby titulu. Američan v semifinále ukončil životní tažení teprve osmnáctiletého Kanaďana Felixe Augera-Aliassimeho, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace a stal se nejmladším hráčem mezi čtveřicí nejlepších na Miami Open. Isner zvítězil 7:6, 7:6.

Třiatřicetiletý Isner, jenž vloni v Miami získal premiérový a dosud jediný titul ze série Masters, nastřílel kanadskému teenagerovi 21 es. Jeho příštím soupeřem může být další kanadský mladík devatenáctiletý Denis Shapovalov, který vyzve trojnásobného šampiona Rogera Federera.

Auger-Aliassime měl v obou setech šanci dopodávat je k vítězství, Isner ale pokaždé v kritických situacích využil jeho dvojchyb a v tie-breacích si díky tvrdému servisu zápas pohlídal. Bilanci ve zkrácených hrách si v Miami vylepšil na 9:0 a za hodinu a 55 minut proměnil první mečbol.

"Nervozita mě tak trochu dostala. Nebyl jsem schopný hrát jako v jiných zápasech a prostě se jen soustředit na to, co musím udělat. Dost mě to vzalo," uznal kanadský mladík, jenž se v pondělním vydání žebříčku ATP dostane jako první hráč narozený v roce 2000 a později do elitní padesátky. Floridská jízda ho vynese z aktuálního 57. až k 33. místu.

Turnaj mužů a žen v Miami

(tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,314.875 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Isner (7-USA) - Auger-Aliassime (Kan.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).