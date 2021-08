Islamolog: Tálibové budou muset spolupracovat, je otázka, jak budou pragmatičtí

Praha - Pokud chce afghánské islamistické hnutí Tálibán nějakým způsobem fungovat, bude muset spolupracovat na mezinárodní úrovni. Je však otázkou, nakolik budou tálibové pragmatičtí. Na některé předpoklady ohledně vývoje je ještě brzy. ČTK to řekl islamolog Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Zároveň zdůraznil, že se Tálibán nepolepšil. Podle Ostřanského je nicméně otázkou, jak bude vypadat islamizace afghánské společnosti, kterou Tálibán deklaruje.

"Myslím, že se poučili ve smyslu, že budou donuceni k tomu, pokud mají nějakým způsobem fungovat, aby kooperovali,“ uvedl Ostřanský. Poznamenal, že je to změna od dob, kdy se tálibové dostali k moci poprvé a měli představu, že se opevní a udělají si svůj emirát. "Nejde o to, že by se Tálibán polepšil. To rozhodně ne," zdůraznil odborník. Podotkl, že jde o extrémní výpad islámu, navíc promísený s kmenovými tradicemi, kvůli čemuž se na ně i řada muslimských extremistů a konzervativců "dívá skrz prsty." "Jsou to (tálibové) prostě vousáči, radikálové, pořád stejní. Ale dostali lekci. Budou muset kooperovat. Do jaké míry budou pragmatičtí a do jaké míry budou lpět na nějakých zásadách, na to je ještě přespříliš brzy. Teprve se dostali k moci,“ konstatoval Ostřanský.

Na mezinárodním poli lze podle Ostřanského očekávat eskalaci. "Určitě. Kdo má radost z toho, že tálibové jsou teď u moci? Já myslím, že kromě nich skoro nikdo. Do jisté míry by mohli mít radost Číňané. Možná by, do jisté míry, mohly mít radost některé složky pákistánské společnosti,“ uvedl Ostřanský. "Afghánistán a Pákistán, to jsou prostě tradičně rivalové, ale to neplatí pro některé odlehlé části pákistánského území, kde jsou takzvaná kmenová území. To je prostě oblast, která se tradičně vzpírá jakékoliv centrální autoritě,“ poznamenal islamolog. "Ale na druhou stranu ten kolaps západních dlouholetých snah je natolik výrazný a ten jejich triumf je natolik spektakulární. Takže teď jsou všichni vyděšení, co se bude dít," dodal.

Ostřanský připomněl, že Tálibán deklaroval islamizaci společnosti. Ta však podle něj může vypadat velmi různě. "To může vypadat tak, jak jsme to viděli před čtvrt stoletím. Ty ikonické fotky – ženy v burkách. Ale může to vypadat mnohem modernějším způsobem, viz třeba Turecko, kde se společnost islamizuje o sto šest a na burku tam nenarazíte," míní islamolog.

Dodal také, že Tálibán nemůže zůstat nezměněný, je však otázkou, jak se bude dále profilovat. "Jedna možnost jsou ty praktické potřeby. Musí mít odněkud peníze, to je taky důvod, proč nezavřeli všechny neziskovky a zahraniční rozvojové pracovníky nevypakovali ven nebo jim nezačali hrozit po způsobu Islámského státu, že jim uřežou hlavy, ale naopak vyhlásili, že potřebují pomoc," podotkl islamolog. "Buď tedy ty praktické potřeby, aby ten stát nějak fungoval, měl z něčeho příjem, aby se to nerozsypalo jako domeček z karet. Ale druhá možnost je, že se naopak zatvrdí. Že v okamžiku, kdy proti nim vypukne nějaká kampaň, nikdo neví, jak se proti nim bude reagovat, tak že se zatvrdí a zahnáni do kouta začnou ještě víc kousat," uzavřel islamolog.