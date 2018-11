Islámábád - Pákistánská islamistická strana Tehríke Labajk (TLP) ukončí protesty proti zproštění viny křesťanky Asii Bibiové, která byla před osmi lety odsouzena k trestu smrti za urážku islámského proroka Mohameda. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na mluvčího TLP, podle nějž dosáhla skupina dohody s vládou.

Pákistánské úřady mezitím odložily propuštění Bibiové, kterou tento týden nejvyšší soud zprostil viny. To vyvolalo demonstrace radikálních muslimů po celé zemi, kteří požadovali, aby žena byla veřejně oběšena. "Dosáhli jsme dohody s vládou," řekl agentuře Reuters mluvčí TLP Ijaz Ašrafí. V rámci dohody nebude smět Asia Bibiová opustit zemi, dodal.

Vláda uzavření dohody potvrdila a uvedla, že protesty skončí od půlnoci.

Protestní akce se dnes konaly v pákistánských městech již třetí den, vlivná pákistánská armáda ale varovala, že její trpělivost má své hranice. Většinu protestů proti verdiktu nejvyššího soudu organizovala právě TLP. Demonstranti v minulých dnech zablokovali důležité dopravní tepny a zapalovali automobily.

Radiální pákistánský islámský duchovní Háfiz Saíd, kterého Spojené státy a Indie viní z přípravy teroristických útoků v indické finanční metropoli Bombaji se 166 oběťmi z roku 2008, svolal na dnešek masové protesty, které se uskutečnily po tradičních pátečních modlitbách.

Právník zastupující jednoho z místních duchovních, který vznesl v roce 2009 proti Bibiové obvinění z rouhačství, se ve čtvrtek obrátil na nejvyšší soud s žádostí, aby svůj verdikt zvrátil. Nejvyšší soud ve středu osvobodil Bibiovou, která byla v roce 2010 odsouzena k absolutnímu trestu za urážku proroka Mohameda. To by mohlo propuštění Bibiové dále pozdržet. Podle AP sice není znám případ, kdy by nejvyšší soud zvrátil svůj verdikt, přezkoumání případů se ale často táhne roky.

Úřady posílily bezpečnostní opatření kolem blíže neupřesněného místa, kde je Bibiová držena. Představitelé věznice ve čtvrtek řekli, že minulý měsíc byli zatčeni dva muži, kteří plánovali Bibiovou uškrtit.

Rodina Bibiové očekávala její propuštění ve čtvrtek večer. Její manžel se s dětmi vrátil z Británie a čeká na propuštění své ženy v naději, že společně odletí pryč z Pákistánu. Některé země, například Francie a Španělsko, již rodině nabídly azyl.

Demonstranti, kteří kromě oběšení Bibiové požadují i smrt trojice soudců, kteří křesťanku osvobodili, zatím pokračují v blokádě klíčové silnice spojující metropoli Islámábád s nedalekým posádkovým městem Rávalpindí. Stovky dalších nespokojenců blokují také dálnici, jež spojuje Islámábád s jinými velkými pákistánskými městy.