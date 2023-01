Irving v NBA nastřílel 48 bodů, Denver uspěl i bez Jokiče

New York - Basketbalisté Brooklynu vybojovali první vítězství bez zraněného Kevina Duranta. Po čtyřech porážkách v řadě vyhráli na palubovce Utahu 117:106. Výrazně k tomu přispěl Kyrie Irving, který nasbíral 48 bodů, 11 doskoků a šest asistencí. Jasné vítězství si i bez Nikoly Jokiče připsal Denver, který přehrál Indianu 134:111 a zvítězil podeváté za sebou. Zazářil Jamal Murray, jenž zaznamenal svůj první triple double.

Irving si připsal 21 ze 48 bodů v rozhodující čtvrté části, již Nets ovládli 34:23. Celkem trefil 18 z 29 střel včetně osmi trojek z 15 a také čtyři z šesti trestných hodů. Lídrem týmu byl rovněž v doskocích a finálních pasech, navíc si za 39 odehraných minut připsal i čtyři zisky a jen jedinou ztrátu. Nicholas Claxton přispěl 20 body.

Brooklyn střílel z pole s úspěšností 54 procent, domácím povolil proměnit jen 42 procent pokusů. Tahouny Jazz byli s 29 body Jordan Clarkson a s 22 body a 11 doskoky Lauri Markkanen. Brooklyn si na čtvrté příčce Východní konference vylepšil bilanci na 28-17. Utah je na Západě osmý, po páté porážce z posledních osmi utkání má bilanci 24-25.

Lídr Západní konference a druhý nejlepší tým v lize Denver nedal šanci Indianě i nejužitečnějšího hráče minulých dvou sezon Jokiče, kterého trápí stehno. Zazářil Murray, který nastřádal 17 bodů, 14 finálních přihrávek a 10 doskočených míčů. Střeleckým lídrem Nuggets, kteří měli úspěšnost přes 61 procent a trefili 50 procent trojek, byl Aaron Gordon s 28 body. Ani Pacers nebyli kompletní. Při absenci Tyrese Haliburtona, jenž vynechal pět utkání kvůli bolavému kolenu a lokti, se prosadil Benedict Mathurin s 19 body.

Velké ofenzivní hody nabídl zápas Atlanty s New Yorkem, který domácí vyhráli 139:124 i díky 29 bodům a 12 asistencím Dejounteho Murrayho či 27 bodům Trae Younga. Klíčová byla poslední část duelu, již Hawks ovládli 37:23. Knicks nestačilo 32 bodů Julia Randlea.

Už za rozhodnutého stavu naskočil do hry na minutu a 19 sekund také Vít Krejčí, do statistik se však nezapsal. V roce 2023 nastoupil za Atlantu teprve podruhé a celkem v této sezoně zasáhl do 17 utkání s průměry 6,3 minuty a 1,5 bodu. Atlanta je na Východě osmá s bilancí 24-22, Knicks sedmí (25-22).

Atraktivní utkání mezi Dallasem a Miami vyhráli domácí jednoznačně 115:90. S 34 body, 12 doskoky a sedmi asistencemi opět zářil Luka Dončič, hostům nepomohlo ani 20 bodů Victora Oladipa. Mavericks v utkání vedli až o 30 bodů a naopak prohrávali jen o dva.

Zápas Clevelandu bez Donovana Mitchella a Golden State bez čtyř opor včetně Stephena Curryho zvládli lépe hosté, kteří zvítězili 120:114. Obhájce titulu táhl Jordan Poole s 32 body.

Los Angeles Lakers porazili Memphis 122:121 a ukončili jeho sérii jedenácti vítězství. Sekundu před koncem minul Brandon Clarke trestný hod, kterým mohl vyrovnat. Lakers táhl Russell Westbrook s 29 body, LeBron James dal 23 bodů.

Výsledky pátečních zápasů NBA:

Atlanta - New York 139:124, Cleveland - Golden State 114:120, Dallas - Miami 115:90, Denver - Indiana 134:111, LA Lakers - Memphis 122:121, Orlando - New Orleans 123:110, Sacramento - Oklahoma City 118:113, San Antonio - LA Clippers 126:131, Utah - Brooklyn 106:117.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 46 34 12 73,9 2. Philadelphia 45 29 16 64,4 3. Brooklyn 45 28 17 62,2 4. New York 47 25 22 53,2 5. Toronto 46 20 26 43,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 45 29 16 64,4 2. Cleveland 47 28 19 59,6 3. Indiana 47 23 24 48,9 4. Chicago 45 21 24 46,7 5. Detroit 48 12 36 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 47 25 22 53,2 2. Atlanta 46 24 22 52,2 3. Washington 45 19 26 42,2 4. Orlando 45 17 28 37,8 5. Charlotte 46 12 34 26,1

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 45 31 14 68,9 2. New Orleans 46 26 20 56,5 3. Dallas 47 25 22 53,2 4. San Antonio 46 14 32 30,4 5. Houston 45 10 35 22,2

Severozápadní divize:

1. Denver 46 33 13 71,7 2. Utah 49 24 25 49,0 3. Minnesota 47 23 24 48,9 4. Oklahoma City 46 22 24 47,8 5. Portland 45 21 24 46,7

Pacifická divize:

1. Sacramento 44 26 18 59,1 2. Golden State 46 23 23 50,0 3. LA Clippers 48 24 24 50,0 4. Phoenix 46 22 24 47,8 5. LA Lakers 46 21 25 45,7