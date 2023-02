Irský premiér popřel zprávy o tom, že se EU a Británie dohodli na celní dohodě

Dublin/Londýn - Irský premiér Leo Varadkar dnes popřel zprávu, že britští a unijní vyjednavači dosáhli dohody o pobrexitových obchodních pravidlech pro Severní Irsko, uvedla agentura Reuters. Prohlášení učinil poté, co deník The Times s odvoláním na své zdroje uvedl, že Británie a Evropská unie uzavřely celní dohodu, která by mohla otevřít cestu k ukončení sporů ohledně Severního Irska po odchodu Británie z EU. Podle listu také EU souhlasila, že Soudní dvůr Evropské unie by mohl rozhodovat o otázkách Severního Irska pouze v případě, že mu věc postoupí severoirské soudy, k čemuž se Varadkar nevyjádřil.

Varadkar dnes odpovídal na otázku v parlamentu týkající se zprávy, že Británie přijala plán, který by zamezil nutnosti rutinních kontrol výrobků směřujících do Severní Irska. "Mohu potvrdit, že navzdory mediálním zprávám zatím žádná dohoda mezi EU a Spojeným královstvím uzavřena nebyla," řekl Varadkar. Rozhovory s unijními vyjednavači označil za konstruktivní.

Podle deníku chtěli vyjednavači celní část britsko-unijní dohody veřejně představit už v prosinci, ale na poslední chvíli oznámení zrušili. Podle jednoho ze zdrojů se EU obávala, že by premiér Rishi Sunak neprosadil celý balík u severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) ani u stoupenců brexitu ve vlastní Konzervativní straně. Londýnský zdroj uvedl, že Sunak chtěl mít celou dohodu připravenou k podpisu, místo aby ji oznamoval po částech.

Podle obou zdrojů musely obě strany ustupovat ze svých požadavků. Celní dohoda v mnohém vychází z britského návrhu. Zboží pro severoirský trh nebude kontrolováno, zboží určené k dalšímu exportu projde celní kontrolou v přístavech v Severním Irsku, popsal dohodu The Times. Británie a EU budou navíc sdílet údaje o pohybu přepravců. Varadkar ovšem popřel uzavření dohody, kterou deník popsal.

Podle britských zdrojů Brusel učinil významné ústupky také v otázkách jurisdikce unijního soudu. Brusel doposud trval na tom, že by Evropská komise měla mít možnost předávat případy přímo soudu. Jeden ze zdrojů dodal, že EU se od svého původního postoje hodně vzdálila, dohoda podle něj nikoho nepotěší, ale je naděje, že všechny dostatečně uspokojí.

Rozhovory o severoirském protokolu, tedy o té části brexitové dohody, která hovoří o kontrolách zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království, byly po sedmiměsíční pauze obnoveny loni v říjnu. Šéf britské diplomacie James Cleverly na začátku roku uvedl, že jednání postupují poměrně rychle.

Jeden z vládních zdrojů listu The Times dodal, že existuje "silná shoda", že spor o protokol nelze nechat pokračovat. Zatím jsou však všichni opatrní a nechtějí se blíže vyjádřit k tomu, kdy by mohla být dohoda formální oznámena. Je však přáním oznámit balíček před výročím mírové Velkopáteční dohody, tedy před 10. dubnem. Dohoda ukončila několik desetiletí trvající násilnosti v Severním Irsku mezi katolickými separatisty a protestantskými unionisty.

Británie opustila EU před třemi lety. Učinila tak na základě dohody, která ošetřuje i klíčovou výzvu v podobě zachování volného režimu na hranici Severního Irska s Irskou republikou, z níž se v důsledku brexitu ovšem stala vnější hranice EU. Nakonec se Londýn a Brusel dohodly, že na uvedenou část Spojeného království se budou nadále vztahovat pravidla jednotného unijního trhu, zatímco kontroly zboží budou probíhat při jeho cestě mezi regionem a zbytkem Británie.