Irský premiér Leo Varadkar podal demisi

Dublin - Irský premiér Leo Varadkar dnes podal demisi. V čele vlády nicméně zůstane do doby, než se podaří zvolit jeho nástupce. V Irsku se na počátku února konaly předčasné parlamentní volby. Tři velké strany získaly zhruba stejný počet mandátů a cesta k vytvoření nové vlády je vzhledem k jejich vzájemné nevraživosti složitá. Kvůli rozložení sil není vyloučené ani to, že se budou konat další předčasné volby.

Poslanci takzvaného Dáilu, tedy dolní komory irského parlamentu, se dnes sešli na ustavující schůzi. Podle očekávání se žádné ze tří velkých stran nepodařilo získat dostatek hlasů, aby byl její kandidát zvolen novým premiérem.

Strana Fianna Fáil, která nedávné volby se ziskem 38 mandátů těsně vyhrála, nominovala na premiéra svého předsedu Micheála Martina. Levicová nacionalistická strana Sinn Féin, která obsadila v dolní komoře parlamentu 37 křesel, navrhla jako premiérku svou předsedkyni Mary Lou McDonaldovou. Dosud vládní strana Fine Gael, která má 35 poslanců, vyslala do boje Lea Varadkara, který byl ministerským předsedou od června 2017. Nakonec neuspěl ani čtvrtý kandidát, předseda Strany zelených Eamon Ryan.

Varadkar po hlasování v parlamentu odjel do prezidentského paláce, kde do rukou prezidenta Michaela Higginse podal demisi. Už jako premiér v demisi se Varadkar vydal na cestu do Bruselu, kde dnes začal mimořádný summit Evropské unie o rozpočtu pro období 2021-2027.

Irské politice od 30. let minulého století dominovaly strany Fine Gael a Fianna Fáil. V předčasných volbách z počátku února ale nejvíce hlasů získala překvapivě levicová strana Sinn Féin, která bývala politickým křídlem teroristické organizace Irská republikánská armáda. IRA bojovala za sjednocení Irské republiky se Severním Irskem, které je součástí Spojeného království.

Podle irských médií dokázala levicová strana oslovit voliče v Irské republice ambiciózními plány na řešení vážných sociálních problémů, s nimiž se země potýká. Především se hovoří o přetíženém systému zdravotní péče a o prudkém nárůstu cen za bydlení. Sinn Féin v kampani slibovala zmražení nájmů, rozsáhlou výstavbu státních bytů a plošné zvyšování veřejných výdajů.

McDonaldová by chtěla vytvořit kabinet ve spolupráci s menšími levicovými stranami, jako jsou zelení, sociální demokraté či labouristé, a s nezávislými poslanci. Varadkar spolupráci se Sinn Féin odmítá, koalici s ní zavrhla také Fianna Fáil. Oběma stranám vadí "krvavá" minulost Sinn Féin i její požadavek na vypsání referenda o sjednocení ostrova do tří až pěti let. Předseda strany Fianna Fáil Micheál Martin před týdnem řekl, že nemůže vzhledem k patové situaci vyloučit ani konání dalších voleb.