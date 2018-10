Dublin - Irská zpěvačka Sinéad O´Connorová oznámila, že konvertovala k islámu. Na svém twitterovém účtu uvedla, že přijala arabské jméno Šuhadá.

O´Connorová, která se proslavila hlavně hitem Nothing Compares 2 U z roku 1990, poděkovala ostatním muslimům za podporu. Zveřejnila také video, na němž zpívá azán, jímž jsou muslimové svoláváni k modlitbě. Na jiném videu zase odříkává s podporou jednoho irského imáma šahádu, vyznání víry.

Britská BBC připomíná, že to není poprvé, co 51letá zpěvačka, která se loni oficiálně přejmenovala na Magdu Davittovou, veřejně mluví o náboženství. V roce 1992 vzbudila značné kontroverze, když v živém vysílání jedné z amerických televizí roztrhala fotografii papeže na protest proti ututlávání pedofilních afér irských kněží. Koncem 90. let se zase nechala od biskupa nezávislé katolické skupiny v Lurdech vysvětit na kněžku, což římskokatolická církev pochopitelně neuznala.