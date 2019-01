Londýn/Brusel - Irský premiér Leo Varadkar nevěří, že existují alternativy k takzvané irské pojistce, která je nejvíce problematickou součástí stávající dohody o brexitu. Tento názor dnes ministerský předseda vyjádřil v dolní komoře irského parlamentu poté, co se v projevu k roli Irska po odchodu Británie z Evropské unie podobně vyslovil irský ministr zahraničí Simon Coveney. Podle Varadkara aktuálně není v plánu mimořádný summit lídrů EU kvůli novým požadavkům britské premiérky Theresy Mayové. S tou by měl ještě dnes irský premiér hovořit po telefonu.

Vyjádření Dublinu reagují na úterní dění v dolní komoře britského parlamentu, která podpořila návrh požadující nahrazení irské pojistky "alternativními ujednáními" pro zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Mayová slíbila, že bude usilovat o změny v této části "rozvodové" dohody s EU.

"Už jsme si tím vším prošli. Zkoušeli jsme je a zjistili jsme, že neobstojí," řekl dnes šéf irské diplomacie na adresu alternativních řešení problému s pozemní hranicí Irska a Spojeného království po brexitu. "A nyní přichází britská premiérka a zasazuje se o stejné věci, které jsme již zkoušeli," dodal.

"Nevím, co jsou tato alternativní ujednání. Již jsme v této situaci byli a já nevěřím, že taková opatření existují," řekl následně před irskými poslanci Varadkar. Podle něj není žádný důvod k uspořádání mimořádného summitu Evropské rady, a ani prý v tomto směru není vyvíjen žádný tlak.

"To, co po nás chtějí, je přistoupit na kompromis v řešení, které funguje, a nahradit jej zbožným přáním. To je to, co po irské vládě žádají, a my na to nepřistoupíme," dodal Coveney.

Dublin dlouhodobě upozorňuje, že pojistka je už v nynější podobě kompromisem respektujícím požadavky Británie, která si stejně jako Irsko od počátku nepřála přísný hraniční režim mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Brusel rovněž trvá na tom, že obnovení rozhovorů o úmluvě uzavřené v listopadu není možné.

"Dynamika se včera (v úterý) večer změnila," je přesvědčený britský ministr pro brexit Stephen Barclay, podle kterého nyní Británie pracuje na alternativních řešeních. Jaká řešení by to měla být, ale v rozhovoru s BBC neupřesnil. Sdělil pouze, že "existuje řada možností".

Irský ministr zahraničí Coveney připustil, že by bylo možné nalézt řešení současné patové situace v Británii. Jediným způsobem je ale podle něj zásah do politické deklarace. V tomto právně nezávazném textu, který doprovází samotnou dohodu o vystoupení, obě strany popisují, jak by měly vypadat v budoucnu dojednané smlouvy zajišťující úzké vztahy Británie a EU v řadě oblastí.

Coveney také hovořil o možnosti prodloužit lhůtu stanovenou článkem 50 Lisabonské smlouvy a odložit tak datum britského odchodu z Unie. "Pokud by Spojené království chtělo požádat o prodloužení článku 50, unijní sedmadvacítka včetně Irska je připravena takovou žádost zvážit a jednomyslně o ní rozhodnout," řekl šéf irské diplomacie. Klíčové by podle něj v takovém případě bylo zdůvodnění britské žádosti a navrhovaná délka odkladu brexitu.

Mayová nastínila úpravy irské pojistky, sejde se s Corbynem

Dnešní výměna názorů britské premiérky Theresy Mayové s opozičním lídrem Jeremym Corbynem se točila okolo podoby "alternativních ujednání", která by podle úterního hlasování v Dolní sněmovně měla nahradit severoirskou pojistku v brexitové dohodě. Mayová řekla, že zvažuje několik návrhů, včetně časového omezení platnosti pojistky nebo mechanismus, díky němuž by od ní Británie mohla jednostranně odstoupit. Tyto požadavky během dřívějších vyjednávání Evropská unie odmítla.

Alternativy k dojednané pojistce se dostaly do popředí debaty o brexitu poté, co britští poslanci podpořili návrh požadující její nahrazení blíže nespecifikovanými opatřeními. Mayová v úterý řekla, že bude usilovat o změny tzv. protokolu o Irsku a Severním Irsku, neupřesnila však ihned, jak by se podle ní pojistka měla změnit.

Na Corbynovu otázku ohledně podoby alternativních plánů dnes Mayová odpověděla, že vláda se zabývá několika návrhy včetně "jednostranného mechanismu pro vypovězení nebo časového limitu". Dolní komora britského parlamentu podle ní v úterý ukázala "jasnou cestu", která vede k prosazení "rozvodové" dohody s Unií.

"Nic z toho pro mě příliš jasné nebylo, nevím jak pro ostatní," reagoval lídr labouristů, čímž v Dolní sněmovně spustil salvu smíchu. Corbyn se také ptal na "technologická" řešení pro problém se zachováním hladkého provozu na irské hranici po odchodu Británie z EU. Tuto variantu dnes ráno zmínil ministr pro brexit Stephen Barclay, ačkoli konkrétní řešení se v tomto směru zatím neobjevilo.

"Jakých technologických pokroků bude podle ní (Mayové) v příštích 58 dnech dosaženo," řekl Corbyn s odkazem na počet dní zbývajících do plánovaného vystoupení země z EU.

Labouristický lídr bude podle agentury Reuters a zpravodajské společnosti BBC s Mayovou o brexitu jednat dnes od 16:00 SEČ. Corbyn v úterý přistoupil na schůzku s premiérkou poté, co předtím dialog odmítal, protože předsedkyně vlády nechtěla "smést ze stolu" možnost neřízeného brexitu bez dohody s EU.

Komise přišla s další sadou kroků pro případ brexitu bez dohody

Evropská komise předložila členským zemím EU další soubor nouzových opatření, kterými se unie chystá na možný odchod Británie ze společenství bez dohody. Sada jednostranných opatření se týká například programu studentských výměn Erasmus+, pravidel koordinace sociálního zabezpečení, ale také letošního unijního rozpočtu.

Komise přitom předpokládá, že Londýn i při brexitu bez dohody dodrží po 29. březnu, kdy má Británie odejít, závazky plynoucí z rozpočtu pro rok 2019 a akceptuje nezbytné kontroly a audity. Unie bude - na základě dnešního návrhu - i po odchodu bez dohody schopna dostát svým vlastním závazkům a v plné výši poskytovat platby a příspěvky příjemcům v Británii.

Podle prvního místopředsedy komise Franse Timmermanse je dnešní sada jednostranných opatření konečným souborem kroků, které EK pro případ brexitu bez dohody připravila.

"Dnešní návrhy zajistí, že v případě scénáře bez dohody budou moci mladí lidé z EU a Británie, kteří se účastní programu Erasmus+, dokončit své pobyty bez přerušení," vysvětlil Timmermans. Podle údajů komise by k 30. březnu mělo být v Británii v rámci programu asi 30.000 lidí, naopak přibližně 7000 britských občanů je jeho součástí v některé z 27 ostatních zemí unie.

Dalším dnešním návrhem chce komise zajistit, aby byly také v případě scénáře bez dohody zachovány nároky těch osob, které před brexitem využily svého práva na volný pohyb a vznikly jim určité nároky na základě doby pojištění či zaměstnání, včetně samostatně výdělečně činnosti nebo pobytu v Británii před jeho vystoupením. Jde například o započítávání práce v Británii do nároku na důchod v jiných zemích unie a podobně.

Navrhované nařízení zajišťuje, aby členské státy i nadále uplatňovaly hlavní zásady koordinace sociálního zabezpečení EU, zejména zásady rovnosti zacházení, shodného nakládání s dávkami a sčítání dob pojištění.

Návrh podle EK nijak neopakuje věci, domluvené v dohodě o britském vystoupení z EU, kterou tento měsíc neschválil britský parlament. Komise zároveň upozornila na potřebu, aby členské země unie a europarlament předložené návrhy potvrdily co nejrychleji tak, aby mohly platit od 30. března, kdy už Británie nemá být členem společenství.

Britský tisk: Mayová triumfovala, teď si musí poradit s Bruselem

Výsledek úterního hlasování v dolní komoře britského parlamentu o dalším postupu na cestě k brexitu byl podle části britského tisku triumfem premiérky Theresy Mayové, které se podařilo po čase sjednotit své konzervativce. Další média ovšem upozorňují, že nyní musí premiérka do Bruselu, který již avizoval, že se pro něj "nic nezměnilo".

"Theresin triumf," napsal v titulku bulvární list Daily Mail, podle kterého Mayová vyhrála "klíčové hlasování, sjednotila svou stranu a rozdrtila (předsedu opozičních labouristů Jeremyho) Corbyna". Předsedkyně britské vlády podle probrexitového listu vyzvala Brusel: "Pojďme uzavřít dohodu".

Také podle listu Daily Express se podařilo Mayové sjednotit svou stranu a získat plnou podporu parlamentu pro nová jednání s Bruselem. "Nyní je to na EU," napsal list. Další bulvár - The Sun - označil výsledek parlamentního hlasování za vítězství premiérky v "titánském souboji".

Levicový list The Guardian úterní vývoj na cestě k brexitu označuje sice za vítězství Mayové, zároveň ale upozorňuje, že z pohledu Evropské unie se "nic nezměnilo" a premiérka jen vyvolala naděje, které zřejmě nedokáže naplnit. Nyní má britská vláda podle The Guardian dva týdny na to, aby "resuscitovala svou brexitovou dohodu".

Také list Metro upozornil, že předseda Evropské rady Donald Tusk po večerním hlasování uvedl, že nové vyjednávání o textu dohody o podmínkách britského vystoupení z EU není možné.

Podle listu Daily Mirror brexitová dohoda premiérky Mayové po úterním hlasování "vstala z mrtvých". Dodává ovšem, že je to "prozatím", neboť není vůbec jisté, zda EU tlaku britských poslanců na nová jednání o sporné irské pojistce "ustoupí".

Financial Times na titulní stránce napsaly, že se snahou přepsat uzavřenou brexitovou dohodu Mayová dostává na cestu, která vede ke střetu s Bruselem. Podle listu The Daily Telegraph Mayová nyní přenesla "brexitovou bitvu zpět do Bruselu".