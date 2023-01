Irská skupina U2 vydá v březnu po pěti letech nové album

Londýn - Irská rocková skupina U2 vydá v březnu první nové album po pěti letech. Oznámilo to hudební vydavatelství Universal Music. Album se bude jmenovat Songs of Surrender (Písně odevzdání) a jeho dva kompaktní disky budou obsahovat 40 písní, které mají být "intimními" novými interpretacemi songů z celé tvorby světoznámé kapely. Album má vyjít 17. března.

Jako první ochutnávku z nové kolekce U2 překvapivě zveřejnili už ve středu večer singl Pride (In The Name of Love), což je jeden z jejich nejslavnějších hitů, ovšem v novém, ztišeném aranžmá s akustickou kytarou coby hlavním doprovodným nástrojem. Krátké úryvky z alba Songs Of Surrender byly slyšet už v audioverzi autobiografie zpěváka U2 Bona (Surrender: 40 Songs, One Story). Fanoušci slavné čtveřice se mohou těšit i na nové verze hitů jako With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday nebo Invisible. Písně mají nová tempa i některé tóny, akordy a dokonce i slova.

"V hudbě je možné cestovat časem," poznamenal k albu kytarista kapely The Edge, vlastním jménem David Howell Evans. "A my jsme byli zvědaví, jaké by to bylo, kdybychom přenesli do současnosti své starší písně. Intimita nahrazuje postpunkovou naléhavost. Velkolepý song je nějakým způsobem nezničitelný," dodal hudebník.

Turné skupina se svými staronovými písněmi neplánuje, ale stále prosakují zvěsti, že na podzim odstartuje koncertní šňůru ve futuristické aréně MSG Sphere v Las Vegas. Samotný Bono k tomu v rozhovoru s irskou stanicí RTÉ poznamenal: "Ještě k tomu nemohu nic říct, jinak byste mě museli zastřelit. Ale pokud tu budeme hrát, bude to jiné a větší než všechno ostatní, co kdy vidělo Las Vegas nebo zbytek světa."

Koncerty mají být podle médií tematicky inspirovány albem Achtung Baby, kterému vyšlo v roce 1991. Není ani jasné, zda v tom případě za bicí usedne bubeník Larry Mullen, který už delší dobu bojuje se zdravotními problémy a letos ho čeká několik operací.