iROZHLAS: Stát i přes stopku proplatil dotaci firmě z Babišova fondu

Praha - Stát proplatil plastikářské firmě Fatra ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) dotaci 547.000 korun, přestože platby pro firmy z holdingu Agrofert byly kvůli auditu Evropské komise (EK) ke střetu zájmů preventivně pozastaveny. Píše o tom server iROZHLAS.cz. Podle jeho informací chtějí české úřady na dotaci pro Fatru otestovat, zda Brusel peníze opravdu neproplatí, a získat tak rozhodnutí o zamítnutí platby. Serveru to potvrdil ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Pak chtějí Evropskou komisi žalovat, současně ale hrozí zablokování proplácení dotací nejen pro Agrofert, ale i pro další české podniky, uvedl server.

Podle auditorů EK je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Dotace ze strukturálních fondů Evropské unie v celkovém řádu stamilionů korun, které dostaly firmy z holdingu Agrofert od 9. února 2017, jsou proto podle závěru auditorů neoprávněné. Premiér i Agrofert střet zájmů odmítá.

Fatra má být podle Havlíčka "pilotním projektem". Cílem je podle něj dostat z Bruselu rozhodnutí, které lze napadnou u evropského soudního dvora, a vyjasnit tak problematiku střetu zájmů u soudu. Konečná auditní zpráva totiž není podle Havlíčka právně závazná. Společně s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO), která eurodotace v Česku koordinuje, "bezpečnost" tohoto postupu předem ověřovali i u Evropské komise. Konkrétně v dopise datovaném 26. dubna oslovili eurokomisaře Elisu Ferreirovou a Johannese Hahna, píše server.

Havlíček s Dostálovou v korespondenci také upozorňují na to, že ačkoliv česká strana se závěry auditu nesouhlasí, respektuje je a žádosti o platbu Evropské komisi nepředkládá. A také údajně dál plní doporučení, která jim kvůli zjištěným nedostatkům například v předcházení střetu zájmů auditoři ve zprávě dali. "Naším záměrem není způsobovat systémová rizika pro Evropské strukturální a investiční fondy, jako je přerušení plateb operačním programům, proto by kromě tohoto 'pilotního projektu' byla plně respektována doporučení auditu,“ dodávají. Ministři však připouští, že jde o „neortodoxní“ řešení.

Plán vzal podle serveru na vědomí šéf Generálního ředitelství pro regionální politiku Marc Lemaitre s tím, že půjde pouze o jeden auditem kritizovaný projekt. V dopise, který má iROZHLAS.cz k dispozici, ale v závěru napsal, že "pokud nebudou zohledněna další doporučení auditu, bude nutné širší přerušení plateb".

Podle serveru získala Fatra peníze už v únoru, je tedy otázka, zda byl tento plán již na stole, podotkl iROZHLAS.

Konečné slovo bude mít ministerstvo financí, na němž bude, zda do Bruselu žádost o platbu pošle. Podle serveru se nyní k záměru Havlíčka a Dostálové staví spíše vlažně. "Uvažovat o této cestě lze v momentě, kdy by bylo bezpochyby jasné, že je to z hlediska zájmů ČR nejvhodnější postup a za žádných okolností by neohrozil čerpání evropských prostředků Českou republikou," uvedl mluvčí resortu Michal Žurovec. Kdy by mělo padnout konečné rozhodnutí, neřekl.