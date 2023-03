iROZHLAS: MGS pozastavila Gazpromu pronájem zásobníků plynu na Moravě

Dambořice (Hodonínsko) - Společnost Moravia Gas Storage (MGS), která provozuje zásobník plynu v Dambořicích na Hodonínsku, pozastavila ruské firmě Gazprom jeho pronájem. Je to reakce na další sankce proti Rusku. Smlouva je pozastavená do konce března příštího roku. Uvedl to server iROZHLAS. Gazprom je spoluvlastníkem MGS.

Vedle Gazpromu patří MGS také společnosti MND (Moravské naftové doly), která je součástí investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka. Zásobník v Dambořicích je nejnovější zásobník plynu v ČR a jeden z nejmodernějších v Evropě. Jeho celková kapacita činí dle KKCG 448 milionů metrů krychlových. Gazprom má za 15 let pronájmu naprosté většiny kapacity Komárkově firmě zaplatit 7,5 miliardy korun.

Evropská unie na konci února schválila kvůli ruské invazi na Ukrajinu desátý sankční balíček. "MGS nemůže dle sankčního balíčku poskytovat firmě Gazprom Export službu skladování plynu, plnění smlouvy bylo tedy po dobu trvání těchto sankcí pozastaveno. Celá kapacita zásobníku byla následně prodána obchodníkům oprávněným operovat na trhu s energiemi v ČR, a to na celou sezónu od dubna 2023 do konce března 2024," řekl serveru člen představenstva společnosti MGS Pavel Marek.

Stát už loni v létě odebral 13 firmám kapacitu pro skladování plynu v zásobnících, kterou nevyužívaly. Právě kapacita společnosti Moravia Gas Storage celkovému odebranému množství dominovala, šlo o 242 milionů metrů krychlových v Dambořicích. Plyn do zásobníků pak plnila polostátní energetická společnost ČEZ.

KKCG také začala loni jednat s českou vládou o převodu výkonu akcionářských práv ve společnosti Moravia Gas Storage na český stát. V září podepsala dohodu o vzájemném porozumění se státní společností Prisko, která se týkala právě možné transakce. "Jednání ještě uzavřena nejsou,“ sdělila serveru mluvčí KKCG Dana Dvořáková.

Společný podnik české společnosti MND a ruského Gazprom Export vznikl v roce 2013, kdy byla také zahájena stavba podzemního zásobníku plynu Dambořice. Společnost Moravia Gas Storage do projektu investovala více než 2,5 miliardy korun.