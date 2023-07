iROZHLAS: DPP podal rozklad proti zrušení zadávacího řízení metra D

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) podal rozklad proti zrušení zadávacího řízení na druhou část trasy metra D. Rozhodovat o něm bude předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna. Informoval o tom Radiožurnál a server iROZHLAS.cz. Zadávací řízení zrušil ÚOHS v první polovině července, podle něj byly podmínky diskriminační. Dopravní podnik s tím nesouhlasí.

"Říkali jsme od začátku, že věříme tomu, že jsme žádnou chybu neudělali, a že použijeme všechny dostupné prostředky, abychom prvoinstanční rozhodnutí zvrátili," sdělil serveru ředitel DPP Petr Witowski. Podle vedoucího komunikace podniku Daniela Šabíka se ale celý projekt určitě zpozdí a prodraží. "Nový termín budeme vědět, až budeme mít uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby druhého úseku metra D od stanice Olbrachtova po Nové Dvory a poskytovatelem monitoringu a pasportizace stavby stejného úseku," řekl.

Část zadávací dokumentace napadla firma Metrostav DIZ ze skupiny Metrostav. "Úřad konstatoval, že zadavatel nastavil diskriminační zadávací podmínky týkající se prokazování technické kvalifikace, konkrétně pak předkládání referenčních zakázek souvisejících s dodávkami výtahů," uvedl již dříve mluvčí ÚOHS úřadu Martin Švanda. Metrostav se sám tendru účastnit nemohl, protože mu loni v červnu pražský vrchní soud potvrdil tříletý zákaz účasti na veřejných zakázkách.

Do soutěže na zakázku za 25 miliard korun se přihlásila tři konsorcia složená ze 16 firem z pěti zemí. Podle serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu podala nejlevnější nabídku skupina Vinci společně s Porrem.

Ve výstavbě je nyní kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, který je nejsložitější vzhledem ke stavbě přestupního uzlu na trase C. Dopravní podnik počítal s tím, že letos v říjnu plynule naváže stavbou dalšího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory. A dosud předpokládal, že na konci roku 2029 uvede do provozu první čtyřkilometrovou část stavby, na které bude včetně Pankráce pět stanic – mezi Olbrachtovou a Novými Dvory ještě Nádraží Krč a Nemocnice Krč. Pokud předseda ÚOHS rozhodnutí první instance potvrdí, byl by tento plán ohrožen. Firma by poté musela připravit novou soutěž s upravenými podmínkami.