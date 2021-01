iROZHLAS.cz: Stříkačky s pevnou jehlou nejsou pro očkování vhodné

Praha - Ministerstvo zdravotnictví od čínského výrobce objednalo téměř dva miliony stříkaček s pevnou jehlou, které podle zjištění Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz nejsou pro vakcinaci vhodné. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) rozhlasu potvrdil, že stříkačky nejsou vhodné pro vakcínu firem Pfizer/BioNTech, ale pro látky jiných výrobců ano. V Česku zatím převažuje vakcína Pfizer/BioNTech. Rozhlas také zjistil, že v případě stříkaček s pevnou jehlou je aplikace bolestivější, hrozí i riziko zánětu a složité je odhadnout správné množství natahované látky.

"Jsou objednány stříkačky jak s jehlou, tak bez ní. Myslíme na to," napsal rozhlasu v SMS ministr Blatný. Jeho náměstek Vladimír Černý rozhlasu sdělil, že je téměř jedno, které stříkačky se použijí, byť mezi nimi rozdíl je. Pro vakcínu Pfizer je podle něj lepší používat menší inzulínky.

Podle šéfky České asociace sester Martiny Šochmanové je nevhodné, aby se pro natažení vakcinační látky i následnou aplikaci použila stejná jehla. Zvyšuje se podle ní riziko infekce a očkování je pak mnohem bolestivější. "Pokud s jehlou vstupujete do lahvičky s očkovací látkou, tak ji ztupíte. A pokud s ní pak ještě vstupujete do svalu, tak jsou to dva vstupy," vysvětlila. Pro očkování jsou podle ní ideální stříkačky určené pro podání inzulinu. "Mají jasnou stupnici, kde naprosto přesně odtáhnete tu potřebnou dávku, to znamená 0,3 mililitru," uvedla Šochmanová.

Také podle místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hany Cabrnochové jsou stříkačky s pevnou jehlou nevhodné pro očkování. "Jehla, kterou aplikujete, nesmí být totožná s jehlou, kterou natahujete z toho roztoku," řekla rozhlasu. Kromě ztupení jehly a zanesení infekce je podle ní také složité odhadnout správné množství natahované látky. "Malé množství roztoku je navíc v jehle. Je to zanedbatelné, ale znamená to trochu jinou techniku zacházení, než na kterou jsme zvyklí," uvedla.

Velký problém to podle rozhlasu není třeba pro primářku infekční kliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava Lenku Petroušovou. "Je asi lépe, když můžeme použít i druhou jehlu pro aplikaci, ale například při aplikaci vakcíny proti vzteklině je také používána fixní jehla na stříkačce," uvedla.

Potíže by v případě čínských stříkaček mohly podle Radiožurnálu a iROZHLAS.cz nastat také při odměřování očkovací látky. Zatímco z Bulharska chce ministerstvo objednat 12 milionů stříkaček o objemu jeden mililitr, stříkačky z Číny jsou dvojnásobně velké a natahování látky může být méně přesné. Podle Petroušové je proto otázka, zda se bude sestrám dařit vytáhnout z lahvičky Pfizeru šest místo pěti dávek.

Čínská firma Wuxi Yushou Medical Appliances má podle rozhlasu doručit do Česka zdravotnický materiál v sobotu 6. února. Ministerstvo zdravotnictví od ní objednalo ve společném evropském tendru 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou za 1,7 milionu korun a zaplatilo navíc třímilionový příplatek za expresní leteckou dopravu. Podle mluvčí resortu Barbory Peterové byl let zaplacen v pátek 22. ledna. Stát si chce nákupem udělat vlastní rezervy pro případ, že by v očkovacích centrech byla o stříkačky a jehly nouze. Česko kromě nákupu přes EU zajišťuje materiál přes Správu státních hmotných rezerv.