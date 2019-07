iROZHLAS.cz: ČR má na odpověď na audit k Babišovi jen 30 dnů

Praha - Česko má na odpověď na auditní zprávy o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) při čerpání peněz z Kohezního fondu EU pouze 30 dnů místo obvyklých dvou měsíců. Dnes to napsal server iROZHLAS.cz, podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) důvody kratší lhůty nejsou známy. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), jejíž úřad bude odpověď připravovat, nevidí v kratší lhůtě problém.

Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, tento týden úřady dostaly oficiální český překlad. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi. Obvykle unijní úřady dávají na odpověď dva měsíce, mají ale právo lhůtu zkrátit na minimálně 30 dnů, což učinily i v případě Česka. Podle Schillerové Evropská komise zkrácení lhůty nezdůvodnila.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl, že by hrozilo vracení peněz.

Odpověď na auditní zprávu vypracuje ministerstvo pro místní rozvoj. Podle Dostálové nebude zkrácení lhůty znamenat problém, protože úředníci, kteří odpověď připravují, nečekali na oficiální překlad do češtiny a pracovali už s původním anglickým textem.

Auditní zpráva, na kterou bude odpovídat ministerstvo pro místní rozvoj, se týká peněz vyplácených z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Kohezního fondu. Kromě toho zkoumali auditoři Evropské komise také zemědělské dotace pro Agrofert. Český překlad této auditní zprávy dostalo ministerstvo zemědělství na konci června. Na odpověď v tomto případě dostalo Česko tři měsíce, obvyklá dvouměsíční lhůta je prodloužena kvůli srpnovým unijním prázdninám.

Po doručení připomínek do Bruselu bude mít Evropská komise tři měsíce na vydání definitivních auditních zpráv.