iROZHLAS.cz: Česko chce od EU odklad opatření kvůli Babišovu střetu zájmů

Praha - Česko požádalo Evropskou komisi o odklad opatření kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Uvedl to dnes server iROZHLAS.cz. Česko mělo vrcholný orgán Evropské unie informovat do 8. září o tom, jak zlepšilo opatření proti střetu zájmů. Stát žádá komisi o odklad termínu o 60 dní. Komise v srpnu varovala, že pokud se opatření nezlepší, může zastavit dotace. V dubnu komise zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.

České úřady měly podle serveru poslat do 8. září do Bruselu dopis s popisem, jak zlepšily kontrolu střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. "Na základě žádosti ministerstva průmyslu a obchodu jsme Evropskou komisi požádali o posun reakce o 60 dní," řekl serveru mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Už v polovině července dorazil do Česka podle serveru překlad posledního dopisu od komise v souvislosti s auditem k Babišovu střetu zájmů. Komise v něm uvedla, že systém k zamezení střetu zájmů v Česku nadále řádně nefunguje, a kritizovala především právě ministerstvo průmyslu a obchodu. Na konci srpna pak ještě komise varovala písemně ministerstva průmyslu a financí i ministerstvo pro místní rozvoj, že by mohla pozastavit vyplácení evropských dotací, pokud Česko nezlepší kontrolu střetu zájmů a poskytování dotací firmám ve svěřenských fondech.

Evropská komise po českých úřadech požaduje například zavedení seznamu veřejných funkcionářů a firem, které vlastní či ovládají, a zapracování metodického stanoviska řešícího střet zájmů v souvislosti se svěřenskými fondy. Zmíněné stanovisko vydalo už loni české ministerstvo pro místní rozvoj. Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Štěpánka Filipová už dříve serveru iROZHLAS.cz řekla, že o zavedení metodiky usiluje, ale je podle MPO příliš složitá.

"Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a kvůli údajnému střetu zájmů nebude Česká republika vracet žádné peníze," sdělil již dříve serveru Babiš. Také Agrofert uvádí, že v oblasti dotací postupuje podle zákona. "Všechny dotační projekty byly schváleny českými úřady a také průběžně kontrolovány bez nálezu jakýchkoli zásadních závad," uvedl mluvčí holdingu Karel Hanzelka.