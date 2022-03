iROZHLAS.cz: Babiš požádá o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo

Praha - Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš požádá o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Dnes to uvedl server iROZHLAS.cz. Babiš je spolu se svojí někdejší poradkyní Janou Nagyovou (dříve Mayerová) stíhán kvůli padesátimilionové dotaci na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu. Podle serveru není jisté, zda o zastavení stíhání požádá i Nagyová. Babiš vinu dlouhodobě odmítá. Kauzu Čapí hnízdo pokládá za vykonstruovaný a účelový pokus o svou kriminalizaci a o snahu vystrnadit ho z politiky.

"Budeme navrhovat zastavení trestního stíhání," řekl serveru Babišův obhájce Michael Bartončík. Návrhy na zastavení stíhání podával Babiš i v minulosti. "Obvinění mají právo do doby vydání konečného rozhodnutí činit vůči státnímu zastupitelství návrhy a podání, se kterými se státní zástupce musí vypořádat, a to nejpozději v konečném rozhodnutí," popsal webu mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Mluvčí už dříve připomněl, že obvinění mají právo až do konečného rozhodnutí činit návrhy a podání, se kterými se dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch musí vypořádat. K rozhodnutí ve věci by podle něj mělo dojít v řádu týdnů.

Případ Čapí hnízdo pokračuje třetí volební období. Sněmovna Babiše ke stíhání v minulosti vydala už třikrát, naposledy minulý týden. Pro Babišovo vydání hlasovalo 111 ze 176 přítomných poslanců. Vydání podpořili zákonodárci všech sněmovních klubů kromě hnutí ANO. Všech 65 přítomných poslanců hnutí bylo proti. Babiš se hlasování nezúčastnil.

Podstatou případu je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů.

Stíhání se týká podezření z pomoci k poškození finančních zájmů Evropské unie a z pomoci k dotačnímu podvodu. Policisté původně uzavřeli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo loni na konci května, Babiše i Nagyovou navrhli obžalovat. Šaroch na konci srpna rozhodl o tom, že jim případ vrátí k došetření. Učinil tak zejména proto, aby vyšetřovatelé doplnili výslechy svědků, mimo jiné premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Policisté znovu navrhli oba obviněné obžalovat ve druhé polovině září.