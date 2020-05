Irgl a Krenželok se vracejí do Vítkovic, Výtisk odchází

Ostrava - Hokejoví útočníci Zbyněk Irgl a Lukáš Krenželok posílili Vítkovice. Devětatřicetiletý vicemistr světa z roku 2006 Irgl se vrací do mateřského klubu po 13 letech a o tři roky mladší Krenželok po deseti sezonách. Naopak v ostravském klubu končí dosavadní kapitán Jan Výtisk. Kouč Mojmír Trličík s osmatřicetiletým obráncem nepočítal do základní sestavy a klub se s ním dohodl na ukončení smlouvy. Pokračovat ve Vítkovicích naopak bude obránce Lukáš Kovář, který uzavřel novou roční smlouvu.

Irgl odešel z Vítkovic v roce 2007. Nejdříve na konci ročníku 2006/07 pomohl k titulu ve Švýcarsku Davosu. Potom strávil sedm let v KHL v Jaroslavli, Atlantu Mytišči a Dinamu Minsk. Do extraligy se vrátil v roce 2014 a zamířil do Třince, odkud se stěhoval do Olomouce.

"Hokejově patří pořád mezi nejlepší hráče naší extraligy. Má hromadu zkušeností, výborný přístup na ledě i mimo něj," řekl klubovému webu Trličík. V uplynulé sezoně Irgl nasbíral v 50 zápasech 37 bodů za 15 branek a 22 asistencí. Celkem má v extralize na kontě 741 utkání a 367 bodů (197+170).

"Navíc už během minulé sezony se chtěl hodně vrátit do Vítkovic a pomoci se záchranou, což jen svědčí o tom, že na svůj mateřský klub doopravdy nezapomněl a chce za něj bojovat. Také proto jsme o jeho služby stáli hned ve chvíli, kdy to bylo možné, tedy už v průběhu minulé sezony," doplnil Trličík.

Juniorský mistr světa z roku 2000 Irgl se dohodl na návratu po konci smlouvy s Olomoucí. "Já si pamatuju Zbyňu ještě jako svého spoluhráče na křídle mé formace. Je to poctivý kluk, který má za sebou hromadu zkušeností, prošel toho hodně, ale je to pořád výborný hokejista a hlavně přes to všechno pořád ví, kde má srdce a kam ho to táhne. Za sebe i za klub jsem rád, že se nám podařilo jeho návrat dotáhnout do úspěšného konce a že bude zase oblékat vítkovický dres, do kterého patří," prohlásil sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Krenželok předchozích šest sezon strávil v Liberci, s kterým získal v roce 2016 historický titul a pak ještě dvě stříbrné medaile. Finále extraligy si vítkovický odchovanec zahrál i se svým mateřským klubem v letech 2002 a 2010, kdy zamířil do pražské Slavie.

"Jsme rádi, že se Lukáš vrací k nám do týmu. Je to kvalitní útočník s bohatými zkušenostmi, se zažitými úspěchy, vítězný typ a výrazná součást vítězných týmů poslední dekády. Fakt, že je odchovanec a vrací se tedy domů, je také výhodou," prohlásil Trličík.

Šestatřicetiletý Krenželok dosud sehrál v extralize 941 utkání a nasbíral 365 bodů za 164 branek a 201 asistencí. Ve sbírce má i bronz se Slavií z roku 2013.

Výtisk se v roce 2016 vrátil do Vítkovic po 13 letech, během kterých vystřídal dresy Sparty, Karlových Varů, Plzně, Třince a Liberce. V uplynulé sezoně si připsal v 46 zápasech pět asistencí. Juniorský mistr světa z roku 2001 má v extralize na kontě dohromady 1057 duelů a 144 bodů za 40 gólů a 104 přihrávek.

"Honza Výtisk měl začátkem týdne pohovor s trenéry, kde mu bylo oznámeno, jaký styl hry chtějí trenéři preferovat, a současně mu bylo také zcela férově a napřímo z úst hlavního trenéra Mojmíra Trličíka oznámeno, že s ním trenéři nepočítají v základní sestavě. Maximálně na postu sedmého až osmého beka," uvedl Šimíček.

"Honza si po tomto rozhovoru vzal čas na rozmyšlenou. Na konci pracovního týdne jsme měli další sezení, na kterém nám Honza oznámil, že se necítí na to mít takovou pozici v sestavě a že by se rád pokusil dostat mezi prvních šest beků v jiném klubu," podotkl Šimíček.

Výtisk se vrátil do Vítkovic po zisku titulu s Libercem v roce 2016. "Já se ještě necítím na konec kariéry a věřím, že můžu být ještě herně prospěšný, takže jsem požádal (majitele klubu) Aleše Pavlíka o ukončení smlouvy. Jsem rád, že mi bylo vyhověno, stejně jako jsem rád, že jsme si podali ruku a že jsem dostal informaci, že po konci kariéry bych mohl pokračovat ve Vítkovicích na pozici trenéra mládeže," dodal Výtisk.

Osmadvacetiletý Kovář se vrátil do mateřských Vítkovic v druhé polovině prosince z prvoligového Frýdku-Místku. Ve 20 duelech v extralize si připsal v uplynulé sezoně čtyři asistence. V druhé nejvyšší soutěži zaznamenal v 35 duelech sedm přihrávek. V extralize bývalý hráč Třince a Chomutova celkem nasbíral v 285 utkáních 42 bodů za devět branek a 33 asistencí.

"Lukáš Kovář podával stabilní a velice solidní výkony. Ukázal, že na extraligu má a že se nám do skladby týmu hodí," prohlásil Trličík.