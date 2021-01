Íránský vůdce zakázal dovoz britských a amerických vakcín

Teherán - Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí dnes zakázal íránské vládě dovážet vakcíny proti covidu-19 z Británie a USA. Informovala o tom agentura Reuters. Írán je koronavirem nejpostiženějším státem na Blízkém východě. Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se v osmdesátimilionové zemi od začátku pandemie nákaza koronavirem prokázala u více než 1,2 milionu lidí a bezmála 56.000 osob tam s nemocí covid-19 zemřelo.

"Dovoz amerických a britských vakcín do země je zakázán. Řekl jsem to činitelům a teď to oznamuji veřejně," uvedl Chameneí v projevu, který živě vysílala státní televize.

"Naprosto jim nedůvěřuji. Někdy chtějí testovat vakcíny na jiných státech. Kdyby Spojené státy dokázaly vyrábět vakcínu, neměli by ve své zemi takovou koronavirovou pohromu," dodal.

V prosinci začal Írán testovat na lidech vlastní vakcínu proti covidu-19. Země tvrdí, že americké sankce znesnadňují import očkovacích látek ze zahraničí. Podle úřadů by íránský preparát mohl zemi pomoci zdolat pandemii rychleji.

Chameneí pochválil íránskou snahu vyvinout vakcínu. Zároveň však řekl, že by země mohla očkovací látku dovézt ze "spolehlivých míst". O jaký stát by se jednalo, neupřesnil. Spojenci Íránu jsou však Rusko či Čína.

"Nejsem příliš optimistický ani ohledně Francie vzhledem k její minulosti s infikovanou krví," řekl Chameneí, přičemž odkázal na francouzský skandál z 80. a 90. let kolem kontaminovaných krevních transfuzí.