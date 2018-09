Teherán - Skupinu, která stojí za sobotním útokem na vojenskou přehlídku ve městě Ahváz na jihozápadě Íránu, financovaly a vojensky podpořily arabské státy v Perském zálivu. Dnes to podle agentury Reuters prohlásil íránský prezident Hasan Rúhání s tím, že státům v zálivu poskytují zdroje potřebné k takovýmto zločinům Spojené státy. V Ahvázu zahynuly tři desítky lidí včetně žen a dětí, k činu se následně přihlásilo protivládní hnutí Ahvázský národní odpor, později za útok odpovědnost přijala i teroristická organizace Islámský stát.

Již v sobotu nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí prohlásil, že za útokem stojí regionální spojenci USA. Konkrétní země nejmenoval, ale američtí spojenci v regionu jsou íránský úhlavní nepřítel Izrael a arabské státy Perského zálivu, především Saúdská Arábie.

Rúhání dnes před odletem do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN řekl, že Teherán na zločin odpoví v kontextu práva a národních zájmů. Poznamenal, že Spojené státy se chovají jako surovec a jsou přesvědčeny, že díky síle mohou po celém světě jednat beztrestně. Uvedl rovněž, že Washingtonu se nepodaří Írán rozklížit a že Teherán bude usilovat o to, aby americké sankce překonal a donutil Spojené státy, aby litovaly svého agresivního přístupu.