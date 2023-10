Íránský prezident gratuloval šéfovi palestinského Islámského džihádu

Teherán - Íránský prezident Ebráhím Raísí pogratuloval šéfovi palestinského Islámského džihádu Zijádu Nachalovi k "působivým vítězstvím" a "inovativní operaci", napsala dnes íránská polooficiální agentura Tasním. Stalo se tak poté, co palestinské extremistické islamistické hnutí Hamás v sobotu z Pásma Gazy zahájilo rozsáhlý překvapivý útok na Izrael. Írán tvrdí, že do útoku, při kterém bojovníci Hamásu zabili na 700 Izraelců a odhadem více než sto unesli, nebyl zapojen a vyzval ke svolání mimořádného zasedání zemí Organizace islámské spolupráce (OIC).

Raísí podle Tasním lídrovi teroristické skupiny Islámský džihád gratuloval k "brilantním a působivým vítězstvím bojovníků palestinského odporu". "Skutečně jste islámskou komunitu touto inovativní a vítěznou operací potěšil," prohlásil Raísí. Šéf Islámského džihádu íránskému prezidentovi poděkoval za íránskou podporu Palestinců.

Dříve dnes Teherán vyzval k mimořádnému zasedání Organizace islámské spolupráce (OIC), aby projednala vývoj v regionu. Oznámil to mluvčí íránské diplomacie Náser Kanání. Zároveň varoval, že jakékoliv ohrožování Teheránu bude mít "ničivou odpověď".

Írán prohlásil, že se nepodílel na útocích, při nichž ozbrojenci skupiny Hamás zabili 700 Izraelců a desítky dalších unesli. Při izraelských odvetných úderech bylo podle Hamásem ovládaných úřadů v Pásmu Gazy zabito bezmála 500 Palestinců. Izrael také uvedl, že zabil stovky teroristů na svém území.

Podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena nejsou důkazy svědčící o íránském zapojení do nynějšího útoku proti Izraeli. Ministr ale poukázal na dlouhodobou spolupráci Teheránu a Hamásu.

List The Wall Street Journal (WSJ) mezitím napsal, že se na přípravách útoku Hamásu od srpna podílely íránské revoluční gardy. Pokud by se zapojení Íránu potvrdilo, zvýšilo by to riziko širšího konfliktu na Blízkém východě. Vysoce postavení izraelští bezpečnostní představitelé totiž už dali najevo, že pokud bude Teherán shledán odpovědným za smrt Izraelců, zasáhne Izrael proti íránskému vedení.