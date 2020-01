Íránskou krizi vyřeší dialog, EU k němu přispěje, řekla šéfka EK

Brusel - Současné násilnosti na Blízkém východě ohrožují úspěšný boj proti teroristickým skupinám, který v Iráku vede mezinárodní koalice. Prohlásil to dnes šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell po mimořádném jednání Evropské komise (EK) k íránské krizi. Podle předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové by měl používání zbraní nahradit dialog, v němž by EU mohla nabídnout své dobré vztahy se státy v regionu.

"Není v ničím zájmu roztáčet spirálu násilí ještě dále," řekl dnes novinářům Borrell v narážce na noční íránský útok na spojenecké základny v Iráku. Íránskou odvetu podnítilo páteční zabití generála Kásema Solejmáního Američany, po němž některé země začaly stahovat z Iráku své vojáky podílející se na výcviku místních ozbrojených sil. Podle Borrella tento vývoj ohrožuje úspěchy, kterých v posledních letech dosáhla mezinárodní koalice bojující proti takzvaném Islámskému státu.

Komisaři dnes probrali možné dopady současné krize na EU, například na energetiku či migraci. Unijní země se podílejí na rekonstrukci a rozvoji regionu, což by podle von der Leyenové mělo i v aktuální situaci probíhat co nejefektivněji. Podle šéfky unijní exekutivy se může EU podílet na dialogu, který by vedl ke snížení napětí, neboť má "časem prověřené vztahy s řadou hráčů v regionu".

Von der Leyenová před svým prosincovým nástupem do funkce označila svou komisi za "geopolitickou" a prohlásila, že EU by měla hrát ve světovém dění významnější roli. Podle některých diplomatů však již první těžká zkouška v podobě íránské krize ukázala slabiny šéfky EK, která se k napjaté situaci poprvé vyjádřila až v pondělí, tři dny po zabití Solejmáního. Řada unijních politiků přitom události komentovala dříve.

Brusel se snaží o zachování jaderné dohody s Íránem, od níž již dříve odstoupily USA a Teherán ji po pátečním útoku nehodlá nadále respektovat. Von der Leyenová dnes uvedla, že Borrell se i v příštích dnech bude pokoušet o kontakty se všemi stranami dohody, kterou chce EU i nadále zachránit.

O situaci kolem Íránu budou v pátek na mimořádném zasedání jednat unijní ministři zahraničí. Borrell do Bruselu pozval i íránského ministra Mohammada Džaváda Zarífa, odpověď však zatím podle dostupných informací nedostal.