Íránské ženy v tajných vzkazech BBC popsaly represe, jimž čelí ve své zemi

Teherán/Londýn - Zabíjení protestujících na ulici, neustále policejní prohlídky či tajné nošení léků do úkrytů zraněným demonstrantům, kteří nemohou do nemocnic. To vše popisují některé íránské ženy, které od počátku protivládních protestů v Íránu tajně sdílely své deníkové záznamy s novinářkou BBC Sábou Zavareíovou. BBC jejich zprávy shrnula ve dnes zveřejněném videu. Protesty vyvolala v září smrt dvaadvacetileté Íránky kurdského původu Mahsá Amíníové, kterou mravnostní policie zadržela za příliš volně nasazený hidžáb - šátek, kterým si má v muslimské společnosti žena zahalit vlasy, krk a poprsí.

"Pokaždé, když vyjdu na ulici, prohledávají mi batoh. Jakýkoli důkaz o (účasti na) protestech by mohl bezpečnostním službám posloužit jako další záminka k tomu, aby mě zatkli," říká na videu jedna z žen. Podle ní už někteří z jejích zatčených přátel zmizeli. "Už musím jít, prosím, uschovejte všechny mé vzkazy. Až tu bude svoboda, chci si pamatovat, jakým peklem jsme museli projít," uvedla.

"Natáčím co můžu. Ráda bych vytvořila dokument, ale teď musím smazat všechna videa pro případ, že by mi (policisté) prohledali telefon," napsala novinářce Rodžín z kurdského města Sanandadž. Dodala, že viděla, jak policie zastřelila jednoho z protestujících na ulici.

Rodžín také propašovala léky a zdravotnické potřeby do úkrytu, kde se léčí zranění demonstranti, protože nemohou jít do nemocnice. Když se jí policie pokusila batoh s léky prohledat, zakřičela, že v něm má spodní prádlo, a protože byla noc, podařilo se jí policii ukázat jen oblečení a skrýt obvazy a fyziologický roztok.

V polovině října bylo s novinářkou v kontaktu 11 žen z různých částí Íránu. "Vytvoří deníkové záznamy, pošlou mi je, a pak je musí zničit, protože si je nemohou ponechat," uvedla Zavareíová ke komunikaci s íránskými ženami, kterým BBC kvůli bezpečnosti pozměnila jména.

Neda z města Mašhád na severovýchodě země, kde dnes režim popravil druhého muže zadrženého při protivládních protestech, s novinářkou sdílela informaci, že její konzervativní matka při protestech poprvé otevřeně kritizovala íránský režim. Matka Nedy totiž viděla na sociálních sítích, jak policie na ulici zabíjí mladé lidi. Neda před matkou svou účast na protestech tají.

"Jen jsem procházela kolem zásahové jednotky policie. Někteří z nich na mě zírali. Zeptala jsem se, zda mají nějaký problém. Pak na mě jeden z nich namířil zbraň a vystřelil," uvedla Pár, od které novinářka obdržela fotografii pohmožděné ruky, kterou zasáhl gumový projektil. "Nemá to žádnou logiku. Jako by byli (policisté) zombies. Pak mě popadli za vlasy a srazili mě na zem. Pokaždé, když jsem se ohlédla, mířilo na mě několik zbraní," dodala žena, s níž se novinářka o několik dní později neúspěšně pokusila navázat kontakt.