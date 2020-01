Íránská policie popřela tvrzení o střelbě do účastníků protestů

Teherán - Íránská policie zasahovala slzným plynem i ostrou municí proti nedělní demonstraci pořádané kvůli sestřelení ukrajinského letadla u Teheránu. Tvrdí to účastníci, kteří to dokládají záběry z protestu, jež se v neděli večer objevily na sociálních sítích. Íránská policie to dnes ale popřela.

Fotogalerie

Velitel teheránské policie Hosejn Rahímí dnes řekl, že policie má příkaz chovat se zdrženlivě. "Policie při protestech určitě nestřílela, protože policisté dostali příkaz chovat se zdrženlivě," řekl Rahímí.

Účastníci ale tvrdí, že u hlavního teheránského náměstí Azádí policisté do lidí stříleli ve snaze je rozehnat.

Organizace ochránců lidských práv vyzvaly Írán, aby lidem zajistil jejich ústavní právo klidného protestu.

Íránci vyšli o víkendu do ulic a jejich protest byl zaměřen proti vedení země, protože několik dní tajilo příčinu leteckého neštěstí v Teheránu. Krátce po startu tam ve středu spadlo ukrajinské letadlo a všech 176 lidí, kteří byli na palubě, zahynulo. Mnozí z nich byli Íránci. Íránské revoluční gardy až v sobotu přiznaly, že jedna jejich jednotka letadlo sestřelila, protože je považovala za nepřátelskou střelu.

Incident se stal v době mimořádného napětí vyvolaného americkým útokem v Bagdádu, kde 3. ledna zemřel íránský generál Kásem Solejmání. Írán na to v noci na středu reagoval raketovou palbou na irácké základny, na nichž působí američtí vojáci.

Británie si kvůli zatčení velvyslance předvolala diplomata Íránu

Britské ministerstvo zahraničí si na dnešek předvolalo íránského velvyslance kvůli krátkému zatčení britského ambasadora v Teheránu Roberta Macairea. V sobotu se v Teheránu zúčastnil vigilie za oběti letecké katastrofy, při níž zahynulo minulou středu 176 lidí, mezi nimi i občané Británie.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab dříve informoval, že íránské úřady Macairea nakrátko zatkly. Byl podezřelý z podněcování násilí a po hodině byl propuštěn. Velvyslanec vysvětlil, že z místa, kde se konala vigilie, odešel hned, jakmile začali účastníci provolávat politická hesla.

Mluvčí úřadu britského premiéra Borise Johnsona dnes řekl, že Londýn považuje velvyslancovo zadržení za nepřijatelné porušení Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a je třeba to prověřit. "Chceme být ujištěni, že se to už nestane," sdělil mluvčí.

Íránské revoluční gardy se v sobotu přiznaly, že jejich protivzdušná obrana ukrajinské letadlo ve středu ráno omylem sestřelila. Mezi oběťmi jsou desítky Íránců a také Kanaďanů. O své občany přišly i Ukrajina, Británie, Švédsko a Afghánistán.

Mluvčí Johnsonova úřadu řekl, že Británie hodlá spolupracovat s Kanadou, Ukrajinou a dalšími partnery na plném objasnění příčin incidentu.

Šéf mnichovské konference varoval před podporou protestů v Íránu

Šéf mnichovské bezpečnostní konference Wolfgang Ischinger dnes varoval před příliš velkou podporou vyjadřovanou protivládním demonstracím v Íránu. Varoval, že projevy podpory by mohly vést ke zhoršení krize, a kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, který o víkendu protestujícím demonstrativně vyjádřil podporu v perštině na twitteru.

"Příliš velká podpora může vést i k tomu, že konflikt eskaluje," řekl Ischinger v ranním pořadu televize ZDF Morgenmagazin. Zaujetí správného postoje vůči íránským demonstracím označil respektovaný německý expert na mezinárodní politiku za jeden z nejobtížnějších úkolů.

Kromě zdrženlivosti a obezřetnosti je třeba íránskému obyvatelstvu také ukázat, že svět protesty vidí, připustil ovšem Ischinger, který v bavorské metropoli organizuje konference, jichž se každoročně účastní desítky hlav států a šéfů vlád a také desítky ministrů zahraničí a obrany.

Zajistit si vliv v regionu předpokládá podle Ischingera kromě politické přesvědčovací síly a moudré diplomacie také omezené použití vojenských prostředků v případě nouze.

V Teheránu a dalších íránských městech se o víkendu konaly protirežimní protesty v reakci na sobotní přiznání íránských revolučních gard, že ve středu omylem sestřelily ukrajinské dopravní letadlo se 176 lidmi na palubě.

Protestující podpořil i americký prezident Trump. V jednom z několika tweetů v perštině vyzval představitele Íránu, aby demonstranty nezabíjeli, a manifestující ujistil, že jeho vláda demonstrace v Íránu podrobně sleduje.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musáví označil Trumpovy tweety za absurdní. Prezidentovi položil otázku, zda stojí na straně Íránců, nebo proti nim, když zabil vlivného generála Kásema Solejmáního, jejich národního hrdinu. Musáví také poznamenal, že Trump nemá právo tweetovat v perštině, neboť roky Íránce terorizoval sankcemi a hrozbami.

Český prezident Miloš Zeman o víkendu upozornil, že zabití Solejmáního vedlo k milionovým demonstracím, při kterých se íránský lid sjednotil za svou vládou. "Proto si myslím, že to byla zpackaná akce," řekl Zeman k americkému útoku.

Írán kritizoval Trumpovu podporu íránských demonstrantů

Írán dnes kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za podporu účastníků protivládních protestů. Íránci se vydali do ulic o víkendu, aby vyjádřili nesouhlas s utajováním příčiny pádu ukrajinského letadla v Teheránu. Při nehodě ve středu zahynulo 176 lidí, mezi nimiž byly desítky Íránců. Írán až v sobotu přiznal, že letadlo sestřelily revoluční gardy, které je považovaly za nepřátelskou střelu.

Trump ve svém nedělním tweetu vyzval íránské vedení, aby nevraždilo demonstranty. "Zabili nebo uvěznili jste už tisíce (lidí) a svět vás sleduje. A co je důležitější, sledují vás USA. Spusťte znovu internet a nechte novináře volně se pohybovat. Přestaňte zabíjet své úžasné občany," napsal Trump.

Mluvčí íránské vlády k tomu dnes řekl, že Trump pro íránský národ roní "krokodýlí slzy".

Kritizoval také britského velvyslance v Teheránu, který podle něj jednal naprosto "neprofesionálně a nepřijatelně", když se v sobotu objevil na jednom protestu. Íránci velvyslance Roba Macairea nakrátko zatkli. Diplomat trvá na tom, že se účastnil pouze tryzny za mrtvé a že jakmile začali lidé provolávat politická hesla, odešel. Několik z obětí letecké katastrofy byli Britové.

Vládní mluvčí dále popřel tvrzení, že se Teherán pokoušel důvod zřícení letadla zatajit. "Na představitele státu se v těchto smutných dnech snáší kritika. Někteří byli dokonce nařčeni ze lži a pokusu věc utajit, ale to se opravdu nestalo," sdělil mluvčí.

V Kanadě, která při nehodě přišla o 57 občanů, se konala shromáždění k uctění mrtvých v neděli v několika městech včetně Montrealu, Toronta a Edmontonu. Premiér Justin Trudeau se zúčastnil shromáždění v Albertě, protože právě z této provincie byly tři desítky obětí. "Mohli byste se cítit nesnesitelně osamocení, ale nejste. Je to národní tragédie, celá země truchlí. Budeme vaším jménem požadovat spravedlnost a splacení účtů," řekl Trudeau před 2000 lidmi shromážděnými ve sportovním centru v Edmontonu, kam přišli i pozůstalí.