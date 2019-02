Teherán - Davy Íránců dnes přišly v mnoha íránských městech na shromáždění pořádaná ke 40. výročí islámské revoluce. Prezident Hasan Rúhání v projevu na teheránském náměstí Svobody řekl, že Írán odolá americkým sankcím, i když občany kvůli nim čekají problémy.

Rúhání také prohlásil, že Írán bude rozšiřovat svou vojenskou kapacitu, byť se mu v tom nepřátelské státy snaží zabránit. "Nežádali jsme a nebudeme žádat o povolení vyvíjet různé typy raket a půjdeme nadále cestou rozvoje naší vojenské síly," řekl Rúhání během svého 45minutového proslovu před desítkami tisíc účastníků shromáždění.

Státní televize vysílala reportáže a na záběrech bylo i navzdory deštivému počasí vidět množství lidí s íránskými vlajkami provolávat smrt Izraeli a Americe, někteří rovněž pálili izraelské a americké vlajky. "K úžasu Ameriky dospěla revoluce do svého 40. roku," stálo na jednom z transparentů. Lidé přišli na shromáždění v mnoha městech často s portréty revolučního vůdce Rúholláha Chomejního.

Armáda do průvodů jako každý rok začlenila přehlídku své techniky, zejména raket domácí výroby. Íránci mají k dispozici rakety s doletem i 2000 kilometrů a jsou jimi schopni zasáhnout úhlavního nepřítele, tedy Izrael, a také americké základny v regionu. Íránská raketová technologie vyvolává kritiku nejen v USA, ale i v Evropě.

Velitel elitní jednotky revolučních gard Al-Kuds Kásem Solejmání přišel na shromáždění v jihoíránském Kermánu. Brigádní generál Hosejn Salámí, který je druhým nejvyšším mužem gard, v projevu ujistil, že Írán své ozbrojené síly působící v regionu nestáhne. O omezení vojenského vlivu Íránu usilují USA a další země.

"Nepřítel po nás nemůže žádat, abychom odešli z této oblasti. To on musí odejít. Budeme pomáhat muslimům kdekoli na světě," sdělil Salámí. Írán je zapojen do konfliktu v Jemenu a v Sýrii, podporuje ale také libanonský Hizballáh.

Íránci slaví revoluční události z roku 1979 vždy více než týden. Začínají 1. února, na který připadá výročí příjezdu Chomejního z exilu, a vrcholí 11. února.

V důsledku obnovených amerických sankcí čelí nyní Írán hospodářským problémům. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa loni odstoupila od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu s tím, že není účinná. Spojené státy pak obnovily sankce.

Vysoká účast na shromážděních, která sponzoruje stát, se objevuje v době, kdy se Írán potýká s vysokou inflací a kdy lidé nemají ani dostatek jídla. To je pak příčinou protestů, poznamenala agentura Reuters. "Íránský národ má a bude mít (kvůli sankcím) určité problémy, my si ale pomůžeme navzájem a překonáme je," řekl dnes v Teheránu Rúhání.

Na sociálních sítích se objevily rovněž i snímky, na kterých lidé protestují proti korupci, nezaměstnanosti a vysokým cenám. "Účast na 40. výročí revoluce ukazuje naši podporu islámské republice," stálo na jednom z transparentů. "Neznamená to ale, že podporujeme korupci některých úředníků a jejich zradu na utlačovaném lidu," říkal rovněž vzkaz. Jak poznamenala agentura Reuters, pravdivost těchto snímků nebylo možné nezávisle ověřit.

Islámská revoluce svrhla v únoru 1979 režim šáha Mohammada Rezy Pahlavího a od té doby je v Íránu u moci šíitské duchovenstvo. Šáh z Íránu odjel a následujícího roku zemřel v Egyptě. Do Íránu se z exilu vrátil Chomejní, který se stal duchovním vůdcem a prosadil islamizaci země. V roce 1989 ho v čele státu vystřídal současný duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí.