New York - Írán nikdy nepřijme americký návrh na uspořádání vrcholné schůzky s íránským vedením. Prohlásil to dnes poradce íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. O možnosti setkání vrcholných politiků USA a Íránu u příležitosti jednání Valného shromáždění OSN se v neděli zmínila americká velvyslankyně při OSN Nikky Haleyová a vyjádřil se k tomu i ministr zahraničí Mike Pompeo. Chameneího poradce Alí Akbar Velájatí to dnes ale vyloučil.

"Trumpův a Pompeův sen se nikdy nestane skutečností," řekl Velájatí na adresu šéfa diplomacie a prezidenta Donalda Trumpa.

Haleyová prohlásila, že pokud íránský prezident Hasan Rúhání požádá o setkání s Trumpem, prezident o tom bude uvažovat. Pompeo pak sdělil, že vůdcem Íránu je ajatolláh Chameneí. "Myslím, že by to byla významná a zajímavá konverzace," sdělil k otázce o možném setkání.

Trump v dnešním tweetu napsal, že schůzku s Rúháním nemá v plánu. "Navzdory žádostem nemám v plánu sejít se s íránským prezidentem Hasanem Rúháním. Možná někdy v budoucnu. Jsem si jist, že je to naprosto milý člověk!" napsal Trump.

Írán čelí obnoveným americkým sankcím, když Spojené státy letos odstoupily od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu. Írán se potýká s hlubokou ekonomickou krizí. Trump si myslí, že sankce pomohou Teherán přesvědčit, aby začal jednat o nové dohodě, jež podle amerického prezidenta odstraní nedostatky té minulé. Ostatní signatáři se ale snaží dohodu z roku 2015 udržet při životě a Írán zatím její podmínky plní.

Elitní íránské revoluční gardy v dnešním prohlášení označily Trumpa za "ďábla a dobrodruha" a obvinily ho z vedení hospodářské války.

"Ďábelský a dobrodružný americký prezident se zaměřil na hospodářskou válku a kruté sankce, aby íránský národ odvrátil od revolučních hodnot a od hájení národních zájmů," tvrdí se v prohlášení gard. Na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku se dnes očekává vystoupení Trumpa i Rúháního.

Signatáři dohody s Íránem chtějí obejít sankce USA

Zbývající signatáři mezinárodní jaderného dohody s Íránem se dohodli spolupracovat na vytvoření zvláštního mechanismu, který jim nadále nehledě na americké sankce umožní s Teheránem obchodovat, a to včetně nákupu íránské ropy. Po setkání s činiteli Británie, Číny, Francie, Německa, Ruska a Íránu na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku to novinářům sdělila šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová. Dnes o tom informovala agentura Reuters. USA od dohody odstoupily letos.

Írán čelí novým americkým sankcím od začátku srpna a zavedení dalších sankcí se očekává na podzim. Je to přímý důsledek květnového rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015.

Írán se na základě této dohody zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení části sankcí. Trumpovi mimo jiné vadilo, že dohoda se nevztahuje na íránský balistický program či na zapojení země do válek v Sýrii a Jemenu.

K odstoupení USA od dohody se již dříve kriticky vyjádřili její další signatáři: Británie, Francie, Rusko, Čína, Německo a Evropská unie. EU usiluje o to, aby zachovala obchod s Íránem. Teherán pohrozil, že od dohody odstoupí, pokud mu přestane přinášet ekonomické výhody plynoucí ze zrušení sankcí.

Podle dostupných informací se zbývající signatáři dohody na schůzce s íránským ministrem zahraničí Mohammadem Džavádem Zarífem v New Yorku dohodli řešit důsledky jednostranného kroku USA. "Účastníci uvítali návrh rozvíjet platební kanály, zejména iniciativu vytvořit zvláštní mechanismus, který usnadní platby vztahující se na íránský export včetně ropy i na import, což pomůže ekonomickým subjektům a poskytne jim jistotu, že mohou legitimně dále podnikat v Íránu," stojí v prohlášení vydaném po setkání.

Účastníci také konstatovali, že Írán nadále plní podmínky dohody z roku 2015, a uvedli, že zbývající signatáři budou pomáhat Íránu s modernizací výzkumného reaktoru v Aráku a přebudováním nukleárního pracoviště ve Fordo na jaderné, fyzikální a technologické centrum.

Podle stanice BBC má plánovaný systém umožnit ropným společnostem a podnikům pokračovat v obchodování s Íránem a vyhnout se transakcím v dolarech. Detaily o tom, jak tento model bude fungovat, budou ještě podle Mogheriniové předmětem jednání expertů.

EU byla loni po Číně druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Íránu. Na třetím místě je Indie následovaná Jižní Koreou a Tureckem.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas po newyorském jednání řekl, že tlak, který USA vyvíjejí na Írán, nebude účinný, a navíc zvyšuje riziko regionálního napětí. "Tvrdý postoj nevede ke zlepšení a usnadnění, ale zvyšuje nebezpečí a obtíže," řekl Maas.