Írán varoval Izrael před následky, USA posílají další letadlovou loď

Teherán/Washington - Írán v sobotu večer varoval Izrael, že pokud okamžitě nepřestane s bojovými akcemi v Pásmu Gazy, může se situace vymknout kontrole. Informovala o tom agentura Reuters. Zpravodajský server ABC News zase uvedl, že Spojené státy do východního Středomoří pošlou další letadlovou loď, a to právě jako varování Íránu. Vysoce postavený izraelský představitel dnes obvinil Teherán, že rozmísťuje zbraně v Sýrii, a snaží se tak otevřít druhou válečnou frontu.

"Pokud nebudou válečné zločiny a genocida ze strany izraelského apartheidu okamžitě zastaveny, může se situace vymknout kontrole a mít dalekosáhlé následky," uvedlo na sociální síti X íránské zastoupení při OSN k situaci v Pásmu Gazy, které čelí mohutné odvetě Izraele po masakrech ozbrojenců Hamásu.

Teherán patří k blízkým spojencům radikálního Hamásu a také libanonského hnutí Hizballáh. Panují proto obavy, že by se konflikt mohl rozšířit i do dalších oblastí Blízkého východu. Hizballáh v posledních dnech už několikrát Izrael ostřeloval, na což přišla stejná reakce ze strany Izraele. Hamás v noci na dnešek uvedl, že tři jeho ozbrojenci přišli v sobotu život, když se z Libanonu pokusili proniknout do Izraele.

I obavy z rozšíření bojů byly jedním z důvodů, proč USA, které při útoku Hamásu přišly o 29 občanů, k Izraeli vyslaly letadlovou loď USS Ford. Nyní se do oblasti přesune také letadlová loď USS Eisenhower spolu s doprovodnými plavidly.

Když ve středu o přesunu první letadlové lodi mluvil americký prezident Joe Biden, spojil to s varováním Íránu, aby byl v současné situaci kolem Izraele opatrný. Vyslání dalšího takového plavidla podle ABC News tento vzkaz ještě podtrhne.

Ohledně možného zapojení Íránu reagoval dnes na sítí X vedoucí oddělení pro strategické záležitosti izraelského ministerstva zahraničí Joshua Zarka. "Připravují," odpověděl na příspěvek, který předpokládá scénář, že Íránci rozmisťují zbraně v Sýrii, a připravují tak druhou frontu. Krátce v téže reakci na příspěvek dodal, že Izrael je odhodlán tomu předejít.

Blízkost íránského režimu a Hamásu je patrná také ze sobotní schůzky íránského ministra zahraničí Hosejna Amírabdolláhjána s vůdcem Hamásu Ismáílem Haníjou v Kataru, na níž se shodli na tom, že budou pokračovat ve spolupráci. Amírabdolláhján podle Reuters útok Hamásu na Izrael, při němž zemřelo na 1300 lidí, ocenil jako "historické vítězství".

Střetem Izraele a Hamásu se znovu bude zabývat také Rada bezpečnosti OSN. Rusko, které od loňského února vede válku proti Ukrajině, chce, aby v pondělí hlasovala o jeho rezoluci, která odsuzuje násilí proti civilistům a všechny formy terorismu, aniž by vysloveně zmiňovala Hamás.