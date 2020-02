Írán už nebude s Kyjevem sdílet důkazy k vyšetřování pádu letounu

Teherán - Írán už nebude dále sdílet s Ukrajinou důkazy pro vyšetřování lednového sestřelení ukrajinského letadla u Teheránu, uvedl dnes podle agentury Reuters šéf vyšetřování z íránského úřadu pro civilní letectví. Důvodem je podle něj to, že jeden audiozáznam letové komunikace ze dne zřícení letadla, který Írán poskytl ukrajinským vyšetřovatelům, unikl do ukrajinských médií.

"Tým techniků vyšetřujících zřícení ukrajinského letadla v podivném kroku zveřejnil tajnou audionahrávku komunikace pilota letounu, který letěl ve stejné době jako ukrajinské letadlo," prohlásil šéf íránských vyšetřovatelů Hasan Rezá Afar. "Tento krok Ukrajinců nás vede k tomu, abychom s nimi dále nesdíleli důkazy," dodal.

Ukrajinský letoun se 176 lidmi na palubě se zřítil 8. ledna krátce po startu z mezinárodního letiště v Teheránu. Írán až po několika dnech přiznal, že stroj omylem sestřelily jeho revoluční gardy. Jikdo z lidí na palubě nepřežil, většina cestujících byla z Íránu, další byli z Kanady, Ukrajiny, Švédska, Afghánistánu a Británie.

Zmíněnou nahrávku zveřejnila v neděli v noci ukrajinská televize 1+1. Jde o hovor letového dispečera s pilotem íránských aerolinek, který letěl týž večer do Teheránu. Z nahrávky mimo jiné vyplývá, že iránské úřady věděly už bezprostředně po zřícení ukrajinského letadla, že ho sestřelila raketa.

Neštěstí se stalo v době vyhroceneného napětí na Blízkém východě poté, co 3. ledna Američané zabili u iráckého Bagdádu klíčového íránského generála Kásema Solejmáního. Teherán odpověděl 8. ledna raketovým útokem na základny využívané americkou armádou v sousedním Iráku. Týž den bylo sestřeleno ukrajinské letadlo u Teheránu.

Spor vedou Ukrajina a Írán v rámci vyšetřování i o analýzu takzvaných černých skříněk ze sestřeleného letadla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli zopakoval, že chce, aby byly dodány k expertíze do Kyjeva. Írán je vydat odmítá, ač souhlasil, že na jejich analýze se mohou podílet ukrajinští experti. Ti by kvůli tomu měli dnes přijet do Teheránu.