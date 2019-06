Írán sestřelil americký dron, podle USA v mezinárodním prostoru

Teherán/Washington - Íránské revoluční gardy dnes sestřelily americký bezpilotní stroj. Informovala o tom státní agentura IRNA, podle níž byl dron zasažen nad územím Íránu. Americká armáda ale tvrdí, že se incident odehrál v mezinárodním vzdušném prostoru. Prezident Donald Trump označil krok Íránu za velkou chybu, dotaz novinářů o odvetném úderu ale ponechal bez jasné odpovědi. Teherán chce záležitost řešit na půdě OSN. Incident se stal v době silného napětí mezi Teheránem a Washingtonem, které způsobilo americké vypovězení jaderné dohody zahraničních mocností s Íránem z roku 2015.

"Brzy to zjistíte," odpověděl Trump na dotaz novinářů, zda USA podniknou proti Teheránu odvetný úder. Dodal, že ze strany své administrativy necítí žádný tlak, který by ho do konfliktu s Íránem nutil, je to podle něj spíše naopak. Prezident zároveň vnímá rozdíl mezi zničeným bezpilotním strojem a případným sestřelem letadla, ve kterém by byla posádka. Nadále také nechává otevřenou možnost rozhovorů s Teheránem.

Stejně jako předtím na twitteru, tak i později před novináři označil Trump krok Íránu za velkou chybu. Uvedl, že bezpilotní stroj byl v mezinárodním vzdušném prostoru, což mají Američané zdokumentované. Poznamenal, že letoun byl bez výzbroje. Podle AP také naznačil, že dron mohl omylem sestřelit nějaký hlupák.

Americká armáda tvrdí, že stroj byl sestřelen v době, kdy byl od íránského pobřeží vzdálen asi 34 kilometrů. Generál Joseph Guastella, který je nejvyšší představitel letectva USA na Blízkém východě, novinářům řekl, že dron během žádné části letu neporušil íránský vzdušný prostor.

Podle íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa ale USA o letové trase stroje lžou, Írán proto záležitost postoupí OSN. "Nestojíme o válku, ale budeme odhodlaně bránit naše nebe, pevninu a vody," napsal Zaríf na twitteru. Dodal, že dron vzlétl ze Spojených arabských emirátů a zasažen byl poté, co narušil íránský vzdušný prostor. "V 00:14 americký dron vzlétl ze SAE v režimu utajení... Zasažen byl v 04:05," uvedl Zaríf s přesnými souřadnicemi místa, kde byl dron údajně zasažen a upřesněním, že se to stalo v jižní pobřežní provincii Hormozgán.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval mezinárodní společenství, aby se postavilo za USA.

Bezpilotním letounem byl podle Íránců stroj RQ-4 Global Hawk. Sestřelení přichází poté, co USA minulý týden obvinily Írán, že vypálil raketu na jiný jejich bezpilotní letoun, který v oblasti hlídkoval po útoku na dva tankery v Ománském zálivu. Washington z napadení tankerů obvinil Teherán, ten to však popírá.

Americká armáda později oznámila, že šlo o dron RQ-4 Global Hawk. Raketový systém podle ní ale sestřelil stroj nad Hormuzským průlivem, nikoli nad Íránem. "Neměli jsme dnes v íránském vzdušném prostoru žádné letadlo. Íránské zprávy, že bylo nad Íránem, jsou chybné. Byl to nevyprovokovaný útok na americké pozorovací letadlo v mezinárodním vzdušním prostoru," řekl armádní mluvčí v oblasti Blízkého východu William Urban. Podle jeho údajů se incident stal v 01:35 SELČ. Bližší podrobnosti o tom, kde dron spadl, armáda neposkytla, podle zdroje agentury Reuters byli ale na místo vysláni příslušníci amerického námořnictva, kteří mají úlomky dronu odklidit.

Podle íránských revolučních gard byl stroj sestřelen, když sbíral data nad íránským územím, mimo jiné nad jižním přístavem Čánbahár, který je v blízkosti pákistánské hranice. Velitel revolučních gard Hosejn Salámí řekl, že Írán nemá v úmyslu vést válku proti jakékoli zemi, ale je na válku připraven.

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodě mrazu od minulého roku, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené sáty odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Následně Washington uvalil na islámskou republiku nové sankce. Teherán v reakci sdělil, že v červenci přestane ustanovení dohody dodržovat, a v posledních dnech zintenzivnil produkci nízko obohaceného uranu.

Američané posílí jednotky na Blízkém východě i raketami Patriot

Ohlášené vyslání další tisícovky amerických vojáků na Blízký východ bude zahrnovat také rakety Patriot, pilotní i bezpilotní letadla a "další prostředky pro odstrašení". S odvoláním na Pentagon o tom informovala agentura Reuters.

Záměr USA vyslat do oblasti vojenské posily oznámil v úterý úřadující ministr obrany Patrick Shanahan, podle nějž se jedná o reakci na nárůst napětí mezi Spojenými státy a Íránem.

"Spojené státy nevyhledávají konflikt s Íránem, ale jsou připraveny hájit americkou armádu a své zájmy v regionu," uvedla v prohlášení mluvčí amerického ministerstva obrany.