Írán po takřka dvou letech propustil vězněného Američana

Washington - Írán po takřka dvou letech věznění propustil veterána amerického námořnictva Michaela Whitea. Podle agentury AP to oznámil americký zmocněnec pro Írán Brian Hook. Američan je nyní na palubě švýcarského vládního letounu mířícího do Curychu, odkud odletí americkým strojem do Spojených států.

"Noční můra skončila," uvedla Whiteova matka Joanne Whiteová v prohlášení. "Můj syn je v bezpečí americké péče a vrací se domů," dodala. Za pomoc se synovým osvobozením poděkovala americkému ministerstvu zahraničí a někdejšímu americkému velvyslanci při OSN Billu Richardsonovi.

Whitea zadržely íránské úřady v červenci 2018, kdy byl na návštěvě ženy, se kterou se seznámil na internetu. Byl odsouzen k desetiletému vězení za urážku íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího a za umístění soukromé fotografie na sociální síť. Letos v březnu byl White ze zdravotních důvodů dočasně propuštěn z káznice, ale Írán opustit nemohl.

Vztahy mezi Washingtonem a Teheránem jsou dlouhodobě napjaté a obě země neudržují přímé diplomatické vztahy. Americké zájmy v Íránu hájí Švýcarsko.