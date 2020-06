Írán po takřka dvou letech propustil vězněného Američana

Washington - Írán po takřka dvou letech věznění propustil veterána amerického námořnictva Michaela Whitea. Dnes to podle agentury AP oznámil americký zmocněnec pro Írán Brian Hook. Američan z Íránu odletěl na palubě švýcarského vládního letounu do Curychu, odkud bude pokračovat americkým strojem do Spojených států. Americký prezident Donald Trump poděkoval Švýcarsku, které v Íránu zastupuje zájmy USA, a přislíbil, že bude usilovat o propuštění všech Američanů zadržovaných v zahraničí.

"Noční můra skončila," uvedla Whiteova matka Joanne Whiteová v prohlášení. "Můj syn je v bezpečí americké péče a vrací se domů," dodala. Za pomoc se synovým osvobozením poděkovala americkému ministerstvu zahraničí a někdejšímu americkému velvyslanci při OSN Billu Richardsonovi.

Trump na twitteru oznámil Whiteovo propuštění v době, kdy švýcarský letoun s Američanem opustil íránský vzdušný prostor. "Očekáváme ho velmi brzy doma v Americe u jeho rodiny," napsal prezident. "Nikdy neustanu v úsilí dosáhnout propuštění všech Američanů držených v zámoří jako rukojmí!" dodal šéf Bílého domu.

Whitea zadržely íránské úřady v červenci 2018, kdy byl na návštěvě ženy, se kterou se seznámil na internetu. Byl odsouzen k desetiletému vězení za urážku íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího a za umístění soukromé fotografie na sociální síť. Letos v březnu byl White ze zdravotních důvodů dočasně propuštěn z káznice, ale Írán opustit nemohl.

Vztahy mezi Washingtonem a Teheránem jsou dlouhodobě napjaté a obě země neudržují přímé diplomatické vztahy. Americké zájmy v Íránu hájí Švýcarsko.