Írán oznámil, že již obohacuje uran nad povolených 3,67 procenta

Teherán - Írán již obohacuje uran na více než 3,67 procenta, což byl limit stanovený mezinárodní smlouvou z roku 2015. Je také možné, že bude obohacovat uran ještě více. Řekl to dnes mluvčí íránské organizace pro jadernou energii a později potvrdila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která monitoruje íránský jaderný program. Teherán tak pokračuje v reakcích na loňské rozhodnutí Spojených států od jaderné dohody odstoupit a na neochotu ostatních signatářů smlouvy ochránit Írán před americkými sankcemi, které Washington uvalil na islámskou republiku.

Írán letos v květnu upozornil, že některé závazky z dohody přestane plnit, a dal ostatním signatářům - tedy Francii, Británii, Německu, Rusku a Číně - 60 dní na to, aby ochránili íránské hospodářství před dopadem amerických sankcí. V neděli, kdy tato lhůta vypršela, Írán informoval, že začne obohacovat uran nad povolených 3,67 procenta. Ještě předtím oznámil, že překročil 300kilogramový limit zásob uranu obohaceného maximálně na 3,67 procenta.

Mluvčí MAAE v prohlášení oznámil, že inspektoři agentury ověřili, že Írán obohacuje uran nad 3,67 procenta. Teherán tvrdí, že už obohacuje na 4,5 procenta.

Trump, který chce podmínky jaderné dohody z roku 2015 nově projednat, Teherán varoval, aby se měl na pozoru.

Americký viceprezident Mike Pence dnes řekl, že Spojené státy jsou připraveny navzdory rostoucímu napětí kolem jaderného programu bránit svůj personál a občany na Blízkém východě. "Írán by neměl zaměňovat zdrženlivost USA za nedostatek odhodlání USA. Doufáme v to nejlepší, ale Spojené státy a naše armáda jsou připraveny ochránit naši zájmy, personál i občany v regionu," sdělil viceprezident na setkání evangelíků, kteří podporují Izrael. Dodal, že sankční tlak Washingtonu na Írán bude pokračovat a že prezident Trump "Íránu nikdy nedovolí získat jadernou zbraň".

Před uzavřením dohody v roce 2015 Írán ve výkonných odstředivkách obohacoval uran na 20 procent, vždy ale popíral, že usiluje o jadernou zbraň. Při obohacování se zvyšuje koncentrace izotopu 235, který je klíčový při jaderném štěpení uranu. Pro jaderné elektrárny se uran obohacuje v jednotkách procent, zatímco pro jaderné zbraně je zapotřebí obohacení nad 85 procent.

"Dvacet procent zatím nepotřebujeme, pokud ale budeme chtít, můžeme to produkovat. Když jsme překročili 3,67 procenta, nebyl by to pro nás problém," uvedl mluvčí íránské organizace pro jadernou energii Behrúz Kamálvandí. Možnostmi obohacování uranu se podle něj zabývala íránská nejvyšší bezpečnostní rada. "Je zde možnost 20 procent a jsou zde varianty ještě vyšší... Pokud naše země teď něco potřebuje, nebudeme usilovat o něco jiného, jen abychom trochu víc vystrašili druhou stranu... Oni vědí, že ten trend je směrem nahoru (k vyššímu obohacování)," doplnil.

Třetím krokem při vypovídání jaderné dohody z íránské strany by podle Kamálvandího mohlo být zvýšení počtu odstředivek - konkrétně obnovení centrifug IR-2 a IR-2 M. Evropští signatáři dohody by tak podle něj měli rychle splnit své sliby, jinak Írán bude i nadále omezovat své závazky, dodal mluvčí.

Situace znepokojuje evropské signatáře jaderné dohody. Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý posílá do Teheránu svého poradce Emmanuela Bonna.

Berlín: Je třeba přesvědčit Írán, aby jadernou dohodu dodržoval

Mezinárodní společenství musí přesvědčit Írán, aby dodržoval dohodu o jaderném programu z roku 2015. Podle agentury Reuters to po dnešním íránském oznámení o překročení limitu 3,67 procenta pro obohacování uranu řekl mluvčí německého ministerstva zahraničí. Obavy v reakci na nejnovější vývoj vyjádřil Brusel i Moskva.

"Míč je zjevně na straně Íránu. My chceme dohodu zachovat," řekl mluvčí německé diplomacie při pravidelné tiskové konferenci. Teherán podle něj musí zvrátit veškeré kroky, které jdou proti obsahu dohody. "Naším cílem je, aby Írán dohodu dodržoval," odpověděl mluvčí na otázku, co by pro německou vládu bylo nepřijatelné.

Moskva i Peking po ohlášeném překročení íránského limitu pro obohacování uranu vyzvaly k diplomatickému řešení aktuální krize. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na tiskové konferenci řekl, že rostoucí napětí mezi Íránem a USA vyvolává v Rusku obavy. Dodal, že Moskva už dříve varovala před negativními důsledky amerického odstoupení od přelomové dohody z roku 2015.

Volání po zastavení a změnu těchto íránských kroků dnes zaznělo také z Bruselu, informovala agentura Reuters. Mluvčí Evropské komise uvedla, že Evropská unie je zprávou o zvýšení obohacování uranu extrémně znepokojena.