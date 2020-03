Írán má přes 38.000 nakažených, první mrtvý v Sýrii

Teherán/Peking - Nákaza koronavirem se v Íránu prokázala už u více než 38.000 lidí. Od soboty zemřelo 123 pacientů, celková bilance obětí v zemi tak dosáhla 2640. Informovalo o tom dnes na twitteru tamní ministerstvo zdravotnictví. V pevninské Číně za sobotu přibylo 45 nových případů nákazy koronavirem, což je o devět méně než v pátek. S výjimkou jednoho případu šlo o osoby, které do Číny přicestovaly ze zahraničí.

"Za posledních 24 hodin jsme měli 123 úmrtí a 2901 lidí se nakazilo. Celkový počet nakažených tím vzrostl na 38.309," napsal na sociální síť poradce íránského ministra zdravotnictví. Úřad rovněž uvedl, že z celkového počtu infikovaných se už 12.391 lidí uzdravilo.

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví je 3467 z nakažených v "kritickém stavu". Pokud jde o oběti, jejich průměrný věk je 69 let, dodal mluvčí.

Íránský prezident Hasan Rúhání vyzval obyvatele, aby si zvykli na nový způsob života, protože ten ještě nějaký čas potrvá. "Musíme se připravit na život s virem do té doby, než bude objeven lék... Nová opatření, která jsme přijali, jsou pro dobro všech... naší hlavní prioritou je bezpečí a zdraví našeho lidu," dodal Rúhání. Úřady vyzvaly Íránce, aby nikam nechodili a zůstávali doma. Uzavřeny byly školy, univerzity i kulturní, náboženská a sportovní centra.

Na Írán připadá naprostá většina nakažených v oblasti Blízkého východu. Země je nyní co do počtu infekcí sedmá na světě, vyplývá to ze statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse. V posledních týdnech ji překonaly země jižní a západní Evropy jako je Francie, Španělsko či Německo. Nejvíce nakažených mají nyní Spojené státy, které evidují přes 123.000 potvrzených případů.

Vůbec první úmrtí v souvislosti s koronavirem dnes oznámila Sýrie. Válkou zmítaná země rovněž potvrdila pět nakažených. Podle státní tiskové agentury SANA nakažená žena zemřela poté, co se dostala na pohotovost. Byl jí proveden test na koronavirus, který byl pozitivní. Bližší okolnosti případu nejsou známy. Sýrie uzavřela školy i restaurace a kvůli obavám ze šíření viru vyhlásila i noční zákaz vycházení.

Pevninská Čína hlásí 45 nových případů nemoci COVID-19

V pevninské Číně za sobotu přibylo 45 nových případů nákazy koronavirem, což je o devět méně než v pátek. S výjimkou jednoho případu šlo o osoby, které do Číny přicestovaly ze zahraničí. Nových úmrtí je pět. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na národní zdravotní komisi.

V pevninské Číně, která nezahrnuje Hongkong a Macao, se tak celkem nemocí COVID-19 nakazilo 81.439 lidí a 3300 jich infekci podlehlo.

Všech pět nových úmrtí bylo zaznamenáno ve městě Wu-chan, odkud se koronavirus začátkem letošního roku rozšířil do ostatních částí planety. Nyní jsou nejhůře postiženými oblastmi Evropa a Spojené státy. Čína se v obavách z druhé vlny epidemie rozhodla od soboty nevpouštět cizince přes hranice.

V Jižní Koreji vzrostl počet případů nákazy koronavirem o 105 na 9583. Nové údaje o počtu obětí nebyly publikovány; v sobotu jich jihokorejské úřady evidovaly 151.