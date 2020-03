Írán má přes 1500 obětí koronaviru a více než 20.000 nakažených

Teherán - V Íránu podlehlo koronaviru již 1556 lidí a 20.610 se jím nakazilo. Podle agentury Reuters to dnes ohlásily místní zdravotnické úřady. Počet mrtvých tak za den vystoupal o 123. Írán je jednou z nejhůře zasažených zemí světa, prezident Hasan Rúhání však dnes prohlásil, že by tam krize měla polevit do dvou až tří týdnů.

Írán "musí udělat vše nutné k tomu, aby se ekonomická produkce vrátila do normálu," prohlásil ve státní televizi Ruhání s tím, že by chtěl již za několik týdnů začít rušit mimořádná ochranná opatření namířená proti dalšímu šíření nákazy. Obvinil rovněž "kontrarevolucionáře" ze spiknutí, jež má omezit ekonomický život v zemi.

Rouhaní v pátek apeloval na Američany, aby vyzvali svou vládu k uvolnění sankcí uvalených na Teherán.

"Sankce vlády USA vedly k tomu, že obyčejní Íránci přicházejí o zdraví, o práci a o příjmy. Přišel čas, aby americký lid křičel na vládu USA a požadoval odpověď... a aby nedovolil další pošpinění americké historie," uvedl íránský prezident. Spojené státy však tento týden naznačily, že sankce rušit nehodlají.

V Jordánsku začal platit zákaz vycházení, Írán očekává uklidnění

V jordánské metropoli Ammánu se dnes ráno rozezněly sirény, aby obyvatelům čtyřmilionového města připomněly začátek zákazu vycházení. Lidé smějí ven jen v naléhavých případech, zákaz platí na celém území státu do odvolání. Jordánsko má zatím 85 potvrzených případů nákazy, nemoci COVID-19 způsobené virem zatím nikdo podle oficiálních údajů nepodlehl.

Jordánské úřady se obávají, že by se koronavirus mohl začít rychle šířit. Země už uzavřela pozemní i námořní hranici se Sýrií, Irákem, Egyptem a Izraelem a přerušila všechny lety do zahraničí a ze zahraničí. Počátkem příštího týdne mají jordánské úřady stanovit pro jednotlivé kategorie obyvatel časový plán nákupů. Porušení se má trestat i vězením.

V sousedních zemích úřady postupně uzavírají školy a obchody, přičemž porušování nově vydaných nařízení tvrdě postihují. V Kataru, který zatím žádnou oběť choroby neeviduje, bylo podle místní agentury QNA zadrženo deset lidí za porušování režimu karantény. Na Západním břehu Jordánu při pátečních bohoslužbách palestinská policie zadržela dvacet muslimů, kteří nerespektovali zákaz návštěv modliteben. Palestinské úřady zatím registrují 47 případů nákazy, 17 lidí se údajně vyléčilo.

V Iráku na nemoc způsobenou koronavirem zemřelo 14 lidí. V Bagdádu, kde platí týdenní zákaz vycházení, komplikují situaci davy věřících, kteří se snaží navštívit bohoslužby v místních šíitských mešitách.