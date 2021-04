Írán hlásí zemětřesení o síle 5,9 stupně v oblasti jaderné elektrárny

Teherán - Zemětřesení o síle 5,9 stupně dnes zasáhlo íránskou provincií Búšehr, kde stojí i jaderná elektrárna. Informovala o tom íránská státní televize. Zatím však nejsou hlášeny žádné škody ani ztráty na životech.

Do zasažené oblasti byly podle televize vysláni záchranáři z íránského Červeného půlměsíce. Nejmenovaný představitel íránské vlády agentuře Reuters sdělil, že zatím nejsou žádné zprávy o poškození jaderného komplexu Búšehr.

Írán leží na několika seizmických zlomech a zemětřesení jsou tam velmi častá a ničivá. Otřesy o síle 6,6 stupně v roce 2003 téměř srovnaly se zemí historický Bám, o život tehdy přišlo asi 26.000 lidí. V roce 2017 postihlo západ Íránu zemětřesení o síle sedmi stupňů a připravilo o život kolem 600 lidí.

Jaderná elektrárna Búšehr, kterou postavilo Rusko, byla uvedena do provozu v roce 2013. Roku 2016 tam začaly íránské a ruské firmy stavět další dva reaktory o výkonu 1000 megawattů, práce by měly trvat deset let.