Iráčan dostal v Německu za vraždu 14leté dívky doživotí

Wiesbaden - Německý soud dnes na doživotí poslal do vězení Iráčana, který loni znásilnil a zavraždil 14letou dívku. Informovala o tom agentura DPA. Případ v zemi vyvolal velké pobouření a proces provázel velký zájem médií.

Soud ve Wiesbadenu ve verdiktu zdůraznil závažnost činu 22letého žadatele o azyl Aliho B., který tak podle DPA nemůže počítat s možností předčasného propuštění po odpykání 15 let.

Ve verdiktu soud konstatoval, že má za prokázané, že mladý muž loni v květnu v lesíku u wiesbadenské městské části Erbenheim znásilnil a poté zavraždil školačku Susannu z Mohuče. Její tělo bylo nalezeno 6. června ve vyhloubené díře nedaleko kolejí. Dívku podle obžaloby uškrtil poté, co mu pohrozila, že kvůli znásilnění půjde na policii. Po vraždě z jejího mobilu ještě napsal její matce krátkou zprávu, která měla vyvolat dojem, že Susanna je v Paříži.

Po vraždě odjel Ali s rodiči do Iráku, kde ho ale tamní úřady zadržely a vydaly zpět do Německa. K vraždě se přiznal již v Iráku a poté znovu v Německu, zároveň ale popřel, že by ji znásilnil. Tvrdil, že s pohlavním stykem souhlasila.

Případ v Německu znovu rozproudil debatu o azylové politice. Řada politiků v této souvislosti varovala před populismem a paušálním obviňováním migrantů.