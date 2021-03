Ipsos: Volby by v únoru vyhrálo ANO těsně před Piráty se STAN

Praha - Pokud by se v únoru konaly volby do Sněmovny, vyhrálo by je podle modelu společnosti Ipsos hnutí ANO s 25,4 procenta hlasů. Těsně za ním by na druhém místě následovala koalice Pirátů a STAN s 24,9 procenta hlasů. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by skončila s 20,5 procenta hlasů třetí. Obě koalice proti lednu snížily náskok hnutí ANO a mají obě větší volební potenciál. Výsledky dnes Ipsos poskytl ČTK. Sněmovní volby se letos konají 8. a 9. října.

Do Sněmovny by se v únoru dostalo také hnutí SPD se ziskem 9,4 procenta a ČSSD s 5,5 procenta. Volební účast by dosáhla 65 procent právoplatných voličů.

Největší volební potenciál má koalice Pirátů a hnutí STAN. Pokud by ji volili všichni voliči, kteří ji alespoň zvažují, získala by 42,4 procenta hlasů. Koalice Spolu má nyní potenciál 34,9 procenta, a sesadila tak z lednového druhého pořadí hnutí ANO. Volební potenciál hnutí ANO skončil v únoru na třetím místě s 33,2 procenta.

Výzkum Ipsos provedla od 15. do 19. února mezi tisíci respondenty staršími 18 let. Výzkum byl realizován pro koalici Spolu. Statistická odchylka může podle autorů výzkumu u největších stran činit až tři procentní body a u malých stran plus minus 1,5 bodu.

Před týdnem únorový volební model zveřejnila také agentura Median. Podle ní by hnutí ANO vyhrálo volby s 26,5 procenta hlasů, těsně za ním by skončila koalice Pirátů a STAN s 25 procenty hlasy. Do dolní parlamentní komory by se dostala také koalice Spolu s 18,5 procenta hlasů voličů a dále zástupci SPD a KSČM. Podpora ČSSD podle Medianu klesla na 4,5 procenta, hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by tak nepřekročila. Volební potenciál je podle Medianu nejvyšší u koalice Pirátů a STAN, následuje ANO, koalice Spolu je na třetím místě.