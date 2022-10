Ipsos: První kolo prezidentských voleb by v říjnu vyhrál Pavel, Babiš druhý

Praha - První kolo prezidentských voleb by v říjnu podle volebního modelu agentury Ipsos vyhrál generál Petr Pavel se ziskem 27,9 procenta hlasů. Společně s ním by do druhého kola postoupil bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který by získal 23,3 procenta hlasů. Ekonomka Danuše Nerudová by s 16,9 procenta hlasů byla třetí. Výsledky říjnového průzkumu dnes agentura Ipsos poskytla ČTK. Oproti průzkumu v červenci zaznamenali Pavel a Nerudová nárůst preferencí, naopak u Babiše, který kandidaturu stále neohlásil, nastal významný pokles. Pavel předstihl Babiše i v aktuálním modelu agentury Median zveřejněném v minulém týdnu.

Generál Pavel si oproti červencovému průzkumu Ipsosu polepšil o 4,1 procentního bodu a Nerudová o 6,1 procentního bodu, naopak Babiš si o 8,4 procentního bodu pohoršil. Za výše zmíněnou trojicí by v říjnovém modelu skončili senátoři Pavel Fischer s podporou 7,4 procenta hlasů a Marek Hilšer se ziskem 6,7 procenta hlasů. Více než šest procent by získal i podnikatel a matematik Karel Janeček. Odborový předák Josef Středula by skončil na sedmé příčce se 4,7 procenta hlasů.

Podle Ipsosu má Pavel poměrně vyrovnanou podporu napříč všemi generacemi, Babiš má i nadále jádro své podpory u lidí ve věku 60 a více let a u lidí s nižším vzděláním a Nerudová dosahuje nejlepšího výsledku u věkové kategorie 18 až 29 let. Agentura upozorňuje, že Pavel i Babiš mají sice podobně silné voličské jádro, oba kolem 18 procent, nicméně Pavel dosahuje výrazně vyššího volebního potenciálu. Právě potenciál, tedy zisk v případě podpory ode všech, kdo zvažují jejich volbu, byl přitom v červencové vlně měření u obou kandidátů podobný. Pavel má nyní volební potenciál 39,3 procenta hlasů, Babiš 28,7 procenta a Nerudová 27,1 procenta.

Průzkumu Ipsos pro podcast Insider se od 7. do 12. října účastnila asi tisícovka respondentů starších 18 let.