Ipsos: Před kauzou Vrbětice by volby vyhráli Piráti/STAN, ČSSD měla 4,5 pct

Praha - Volby do Sněmovny by v dubnu vyhrála podle volebního modelu společnosti Ipsos koalice Pirátů a STAN s 27,9 procenta hlasů. Druhé by skončilo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše s 22,2 procenta hlasů. ČSSD, která je součástí menšinové vlády, by se se 4,5 procenta hlasů do Sněmovny nedostala. Průzkum se konal mezi 8. a 12. dubnem, tedy v době sjezdu sociálních demokratů a před vypuknutím kauzy Vrbětice. Podobné výsledky ukázal dubnový volební model výzkumné agentury Median, ale ČSSD by se podle něj do Sněmovny dostala.

Koalice Pirátů a STAN si ve volebním modelu Ipsosu oproti minulému měsíci polepšila o jeden procentní bod, ANO si pohoršilo z 25,3 procenta na 22,2 procenta. Koalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by byla třetí s 21,7 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo také hnutí SPD s desetiprocentním ziskem a komunisté s 5,4 procenta.

Volební účast by podle Ipsos dosáhla 65 procent právoplatných voličů. Při volbách v roce 2017 volební účast činila zhruba 61 procent.

Piráti se STAN dosahují také největšího volebního potenciálu. Pokud by tuto koalici volili všichni voliči, kteří ji alespoň zvažují, získala by 44,2 procenta. Druhý nejvyšší volební potenciál 38,3 procenta má koalice Spolu, hnutí ANO je na třetím místě s potenciálem 30,8 procenta. U hnutí ANO se potenciál od letošního ledna postupně snižuje, u koalice Spolu se proti březnu zvýšil o 2,4 procentního bodu.

Volební vítězství koalice Pirátů a STAN ukázal i dubnový model agentury Median. Piráti a STAN by podle ní získali 27,5 procenta, ANO 21 procent, koalice Spolu 17 procent a SPD 11 procent. Do Sněmovny by se dostali také komunisté se šesti procenty a ČSSD s 6,5 procenta hlasů. Volby do Sněmovny se uskuteční letos 8. a 9. října.

Průzkumu společnosti Ipsos se účastnilo 1009 respondentů, realizován byl pro koalici Spolu. Statistická odchylka může podle autorů výzkumu u velkých stran činit až 3,3 procentního bodu a u malých stran plus minus 1,2 bodu.

Median: Volby by vyhráli Piráti/STAN, ČSSD se vrátila nad 5 procent

Volby by v dubnu vyhrála koalice Pirátů a STAN s 27,5 procenta hlasů, druhé by bylo hnutí ANO s 21 procenty. Vyplývá to z dubnového volebního modelu výzkumné agentury Median, která výsledky poskytla ČTK. ANO proti březnu ztratilo 3,5 procentního bodu. ČSSD, která je s ANO v menšinové vládě, posílila na 6,5 procenta z březnových čtyř procent. Znovu se tak vrátila nad pět procent nutných pro vstup do Sněmovny. Volby do dolní komory Parlamentu ČR se uskuteční letos 8. a 9. října.

Dvě pětiny respondentů by letos volily stejnou stranu jako ve volbách v roce 2017, zjistila agentura. Další pětina by raději volila jinou stranu. Každý desátý dotázaný by k volbám nešel. Změnu volené strany proti podzimu 2017 nejčastěji uvedli ti, kteří volili TOP 09 a ČSSD.

Zisk koalice Pirátů a STAN se podle Medianu od minulého měsíce nezměnil. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by v dubnu získala 17 procent hlasů, zatímco březnový model ukazoval na zisk 17,5 procenta.

SPD si polepšila z březnových deseti procent na 11,5 procenta. Podle Medianu může těžit ze stále trvajících omezení zapříčiněných pandemií covidu-19. Komunisté si naopak pohoršili, v dubnu by je volilo šest procent respondentů proti březnovým 7,5 procenta.

Hnutí Roberta Šlachty Přísaha se z hlediska preferencí zařadilo na úroveň Trikolóry a Zelených, tyto strany se podle dubnového modelu pohybují okolo tří procent preferencí.

Volební potenciál i v dubnu zůstal nejvyšší u koalice Pirátů a STAN. Pokud by koalice získala hlasy od všech voličů, kteří ji vážně zvažují volit a nevylučují účast ve volbách, získala by 34 procent. Koalice má také nejsilnější volební jádro, od přesvědčených voličů by získala 15,5 procenta hlasů. Hnutí ANO má potenciál 27 procent a volební jádro 14,5 procenta, koalice Spolu má 24 procent potenciálních hlasů a zisk od přesvědčených voličů by jí stačil na volební výsledek 10,5 procenta. Přesvědčených voličů ČSSD je 2,5 procenta a potenciál 11 procent.

Co se týče podpory, koalice Pirátů a STAN ji má zejména mezi lidmi s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Podpora hnutí ANO je nejsilnější mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity a nižším a mezi lidmi nad 55 let věku. Koalice Spolu má stále mezi lidmi s různým stupněm vzdělání vždy menší podporu než koalice Pirátů a STAN, dále má tato koalice většinu svých podporovatelů ve věku mezi 18 a 44 roky. ČSSD by preferovala zejména věková skupina 35-44 let spolu s lidmi nad 65 let a lidé se základním vzděláním.

V dubnu by se voleb zúčastnilo 67 procent respondentů, což by byla vyšší volební účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017.

Agentura provedla průzkum v době od 1. dubna do 4. května mezi tisícovkou lidí starších 18 let.

Vývoj volebního modelu Ipsos od začátku roku (v procentech):

Strany Leden 2021 Únor 2021 Březen 2021 Duben 2021 Piráti a STAN 23,2 24,9 26,9 27,9 ANO 27,2 25,4 25,3 22,2 ODS+KDU-ČSL+TOP 09 21,7 20,5 20,9 21,7 SPD 8,4 9,4 9,5 10,0 KSČM 6,0 4,8 4,0 5,4 ČSSD 5,8 5,5 4,0 4,5 Trikolóra 3,6 3,4 3,1 - Svobodní 1,9 1,8 1,9 - Zelení 1,2 1,6 1,5 - Trikolóra+Svobodní+Soukromníci - - - 3,6 Přísaha - - - 2,4

Zdroj: Ipsos

Volební modely Medianu ve srovnání s výsledkem voleb v roce 2017 (v pct):

Strany Duben 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Listopad 2020 Říjen 2020 Srpen 2020 Březen 2020 Leden 2020 Listopad 2019 Říjen 2019 Volby říjen 2017 Piráti+STAN 27,5 27,5 25,0 25,0 - - - - - - - - ANO 21,0 24,5 26,5 26,5 28,5 28,5 29,5 29,5 30 30,5 30,5 29,64 ODS+KDU-ČSL+TOP 09 17,0 17,5 18,5 18,5 - - - - - - - - ODS - - - - 10,5 13,0 11 13 14 12,5 11,5 11,32 Piráti - - - - 14 13,5 12,5 12 11,5 12,5 12,5 10,79 ČSSD 6,5 4,0 4,5 7,0 7 6,5 9,5 7,5 7 7,5 7,5 7,27 KSČM 6,0 7,5 8,0 7,0 6 7,0 7 7,5 8 7,5 7 7,76 SPD 11,5 10,0 10,0 9,0 8,5 7,5 7,5 6 7,5 7,5 8 10,64 STAN - - - - 10,5 7,5 5 5,5 6 6 6 5,18 TOP 09 - - - - 5 6,5 6,5 5,5 4,5 5,5 6 5,31 KDU-ČSL - - - - 4,5 5,0 5,5 5 5 5 4,5 5,8

Zdroj: Median