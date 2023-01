Ipsos: Druhé kolo volby prezidenta by s velkým náskokem vyhrál Pavel

Praha - Druhé kolo volby prezidenta by nyní s výrazným náskokem vyhrál bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel. Získal by 58,8 procenta hlasů, zatímco jeho protikandidát, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš 41,2 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. K volbám dorazí podle průzkumu asi 69 procent voličů.

Pro Pavla chce podle agentury hlasovat velká část voličů neúspěšných kandidátů z prvního kola. Hlas by mu dalo devět z deseti voličů ekonomky Danuše Nerudové i senátora Pavla Fischera a přibližně dvě třetiny voličů senátora Marka Hilšera. "Andrej Babiš by naopak častěji čerpal podporu od Jaroslava Bašty. Volit ho zvažuje téměř sedm z deseti jeho původních voličů," uvedla agentura. V prvním kole získal Pavel 35,40 procenta hlasů a Babiš 34,99 procenta. Na třetím a čtvrtém místě byli právě Nerudová se ziskem 13,9 procenta a Fischer s 6,8 procenta. Bašta dostal 4,5 procenta hlasů a Hilšer 2,6 procenta.

"Většina voličů, kteří plánují přijít k volbám, je v tuto chvíli již rozhodnuta pro jednoho z kandidátů. Sedm procent má preferovaného kandidáta, ale svoji volbu stále zvažuje změnit. Dvě procenta pak zatím vůbec neví, koho volit," sdělila agentura.

Průzkum prováděl Ipsos 20. až 22. ledna. Zúčastnilo se ho 1665 obyvatel ČR starších 18 let. Statistická odchylka ve volebním modelu činí plus minus 2,6 procentního bodu u obou kandidátů.

Rovněž průzkumy agentur Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi a STEM pro CNN Prima News, které byly zveřejněny v sobotu a neděli, favorizují Pavla. V průzkumu Ipsosu ale ze zmíněných volebních modelů měl Pavel zatím největší podíl hlasů. Podle průzkumu Data Collect a Kantar CZ by Pavla určitě volilo 46 procent lidí a spíše ano sedm procent, zatímco pro Babiše by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů. Podle STEM by Pavel dostal 57,6 procenta hlasů a Babiš 42,4 procenta.

Dnes je poslední den, kdy je možno zveřejnit průzkumy veřejného mínění před druhým kolem prezidentských voleb, které se koná 27. a 28. ledna.