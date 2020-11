Invia: Zájezd na léto si koupilo 4000 Čechů, CK nabízejí výhody

Praha - Zájezd na příští léto si u cestovní agentury Invia zakoupilo dosud 4000 Čechů. Největší zájem je zatím o Řecko, kam plánuje vyrazit 47 procent cestovatelů, kteří si dovolenou již pořídili. Prodejci a pořadatelé zájezdů v souvislosti s pandemií nabízejí na předprodej letních cest (tzv. first minute) různé výhody, jako je úhrada velmi nízké zálohy, změna destinace na poslední chvíli, vrácení zaplacených peněz nebo pojištění proti koronaviru v ceně zájezdu. ČTK to dnes řekla mluvčí agentury Invia Andrea Řezníčková.

Kromě Řecka lidé plánují v létě odjet do Turecka, kam se chystá pětina Čechů, kteří si už svou dovolenou u agentury Invia zajistili, 15 procent klientů si objednalo zájezd do Bulharska. Léto v zahraničí si nyní nejčastěji podle Řezníčkové plánují páry, které tvoří 53 procent ze zakoupených zájezdů, na druhém místě jsou rodiny, uvedla.

Mnoho lidí, kteří si již letní dovolenou vybrali, k její úhradě podle Řezníčkové využilo poukazy, jež od cestovních kanceláří dostali za zrušené cesty kvůli koronaviru.

"Spolu s některými našimi partnery umožňujeme klientům vybrat si letní dovolenou už teď, a to bez obav z případných pozdějších změn. U vybraných zájezdů je novinkou třeba možnost změnit destinaci ještě sedm dní před začátkem dovolené nebo vrácení celé zaplacené částky, pokud by se například uzavřely hranice, destinace by po příletu začala vyžadovat karanténu či by klient onemocněl před odletem," řekla dále Řezníčková.

Nejvýhodnější first minute nabídka podle ní platí do konce ledna. Lidé mají možnost dopředu zaplatit zálohu od 990 korun. Součástí předprodejů na léto je pojištění proti nemoci covid-19, u některých zájezdů je podle Řezníčkové už v ceně.

Invia letos také očekává vyšší zájem o dárkové poukazy na zájezd. "Už proto, že jsou kamenné obchody zavřené, bude letos náročnější sehnat vhodné vánoční dárky. Poukaz je vhodný i tím, že si obdarovaný bude moci vybrat kdy a kam vyrazí, a snadno se tak rozhodnout podle aktuální situace," dodala Řezníčková.

Například CK Čedok zahájila prodej letních cest v září. Podle její mluvčí Evy Němečkové je největší zájem o pobyty na řeckých ostrovech, v Turecku nebo ve Španělsku, ale na předních místech je i Albánie. Ke koupi klienti hojně využívají vouchery a poukazy, které v minulých měsících získali, uvedla.

Podle nového průzkumu ERV Evropské pojišťovny zájezd v nabídce first minute plánuje v současné době pořídit zhruba desetina Čechů, kteří chtějí příští rok strávit dovolenou v zahraničí prostřednictvím cestovních kanceláří. V předchozích letech jich předprodejů využívalo 40 až 50 procent. Vzhledem k nákaze koronaviru a omezení cestování bude letní dovolenou řešit 32 procent Čechů na poslední chvíli a 45 procent lidí vyrazit o prázdninách do zahraničí zatím neplánuje.