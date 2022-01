Invia: Útraty lidí za dovolenou rostou, loni za zájezd vydali průměrně 15.500 Kč

Praha - Útraty Čechů za dovolenou podle společnosti Invia, která je největší cestovní agenturou v České republice, stále rostou. Lidé požadují kvalitu a chtějí si dopřát to nejlepší, co je v jejich možnostech. Loni za zájezd zaplatili průměrně 15.500 korun, před pandemií koronaviru v roce 2019 to bylo o dva tisíce korun méně. Češi nejčastěji na dovolenou vyrážejí do hotelů se službou all inclusive, loni si takový pobyt dopřálo 64 procent klientů Invia. Čtyřhvězdičkový hotel zvolila zhruba polovina lidí, pětihvězdičkovému dala přednost čtvrtina zákazníků. Nejoblíbenější destinací bylo Řecko. ČTK to dnes sdělila mluvčí agentury Invia Andrea Řezníčková.

Řecko v loňském roce podle Řezníčkové tvořilo 24 procent všech objednávek. Nejžádanější byly ostrovy Kréta a Rhodos. Průměrná útrata za zájezd do Řecka loni činila 17.600 korun. Po Řecku v uplynulém roce nejvíce Čechů cestovalo s agenturou Invia do Egypta, z mimoevropských států tak byl podle Řezníčkové na prvním místě. Za pobyt v něm lidé vydali v průměru 15.300 Kč. Z desítky nejoblíbenějších destinací byla dovolená nejdražší ve Spojených arabských emirátech, v průměru podle Řezníčkové stála 26.000 korun.

Trend dopřát si to nejlepší možné byl podle Řezníčkové patrný už před vypuknutím pandemie, následné omezení cestování tuto potřebu podle ní ještě zvýšilo. Výběr kvalitnějších hotelů může souviset mimo jiné s pocitem většího bezpečí v době šíření koronavirové nákazy, uvedla dále. Češi podle Řezníčkové utrácejí ale i více v průběhu pobytu, kupují výlety, wellness služby či suvenýry.

Nejdražší dovolenou, kterou si klient agentury Invia loni dopřál, byl podle Řezníčkové zájezd za zhruba 946.000 korun na 20 dní na Maledivy pro pětičlennou rodinu.

Zákazníci cestovní kanceláře (CK) Blue Style podle její mluvčí Ilony Topolové v uplynulém roce nejčastěji vyráželi do Řecka, Turecka, Bulharska a Egypta. V těchto zemích CK podle Topolové pravidelně zvyšovala kapacity, aby uspokojila zvýšenou poptávku. "V předběžných číslech fiskálního roku 2021 počet přepravených klientů překročil hranici 170.000 cestujících," uvedla Topolová. Doplnila, že ceny zájezdů se dařilo držet na úrovni před pandemií. Někteří klienti vyjeli podle ní loni na dovolenou dvakrát i víckrát.

Destinace podíl na objednávkách v r. 2021 průměrná cena zájezdu v r. 2021 Řecko 24 % 17.600 Kč Egypt 21 % 15.300 Kč Bulharsko 10 % 14.300 Kč Chorvatsko 8 % 9100 Kč ČR 7 % 4300 Kč Turecko 7 % 16.500 Kč Kanárské ostrovy 4 % 21.500 Kč Itálie 3 % 10.700 Kč Španělsko 3 % 17.000 Kč Spojené arabské emiráty 2 % 26.000 Kč

Zdroj: Invia