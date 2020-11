Investor chce v Chebu stavět polikliniku, má i odpůrce

Cheb - Město Cheb jedná s investorem o stavbě nové polikliniky s parkovacím domem u vlakového nádraží. Ambiciózní záměr ale naráží na nedůvěru části chebských zdravotníků. Namítají, že sliby investora jsou nereálné a nová, už čtvrtá poliklinika v Chebu může v důsledku poškodit i Nemocnici Cheb, která se už tak potýká se ztrátou. Vedení města zatím záměr podporuje, chce ale projekt podmínit splněním některých podmínek, zaznělo na dnešním jednání zastupitelstva.

Záměr na stavbu polikliniky podle architektonického návrhu atelieru A69 předložila městu Chebská zdravotní s. r. o. Jejím jednatelem je David Soukup, někdejší ředitel nemocnice Sokolov a jednatel společnosti Nemos, která provozovala nemocnice v Sokolově a Ostrově a posléze se spojila se slupinou Penta Hospitals. Spolu s ním projekt prezentuje Jakub Pánik, bývalý náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro zdravotnictví za ČSSD.

Plán na výstavbu další polikliniky podle zdravotníků, které zatím zastupuje právnička, poškodí současné poskytovatele zdravotních služeb, kteří do svých ordinací investovali. Chystají i založení spolku, který by zájmy zdravotníků zastupoval. Ve výzvě, kterou zástupci chebských poskytovatelů zdravotní péče zaslali starostovi i zastupitelům, mimo jiné zpochybňují sliby, že nová poliklinika zlepší kvalitu i rozsah zdravotních služeb ve městě a okolí.

"Z veřejně dostupných dat VZP ČR je možné dovodit, že z pohledu pojišťovny je dostupnost zdravotní péče v investorem zmíněných odbornostech v Chebu a okolí saturována," uvádí se v dopise starostovi s tím, že nasmlouvání nových služeb je dosti nereálné.

Zdravotníci se obávají také toho, že oznámený záměr je jen přípravou na pozdější prodej polikliniky společnosti Penta, která by tak získávala dominantní podíl na trhu zdravotnických služeb v kraji. To však dnes Pánik odmítl s tím, že Chebská zdravotní je ochota se k tomu zavázat i písemně.

Podle investora chebské nemocnici odpadne zátěž pramenící z ambulantních provozů. Pánik dnes zastupitelům řekl, že pro lékaře je spolupráce s nemocnicí výhodou, a proto nová poliklinika nebude nemocnici konkurovat. Část zdravotníků to zpochybňuje. "Kdo zná principy úhrad zdravotních pojišťoven, ví, že opak je pravdou. Nemocnice provozující ambulantní zdravotnická zařízení si nemohou dovolit propad vykázané péče v ambulancích. Zřízení nové polikliniky může provoz nemocnice negativně ovlivnit," argumentují chebští zdravotníci, kteří zatím nevystupují jmenovitě.

Právě anonymita ale podle starosty Antonína Jalovce (VPM) jejich argumenty snižuje. "S právničkou, která tyto klienty zastupuje, jsme se dohodli, že se sejdeme i s jejími klienty a vyjasníme si námitky. Mrzí mě, že ke schůzce nedošlo. Místo toho mi přišla tato výzva, podepsaná 'Chebská odborná veřejnost', což nevím kdo je. To v mých očích sílu protestu snižuje," řekl dnes Jalovec.

Investor podle Pánika nyní usiluje o podpis memoranda s městem, na jehož základě by mohl přistoupit k zadání dalších dokumentů pro zahájení stavby. Ambiciózní projekt Ateliru A69, který v Chebu realizoval už několik projektů, by podle Pánika mohl být od vydání územního rozhodnutí realizovatelný do dvou let. Investor by vedle polikliniky postavil i parkovací dům až s 390 místy, který by ale provozovalo nebo odkoupilo město.