Investice do umění ochrání hodnotu majetku, shodli se experti

V časech nejistoty se lidé často uchylují k alternativním investicím, kam patří také umění, hodinky nebo třeba víno. Navzdory pandemii se loni v České republice prodalo kolem šesti tisíc uměleckých děl v celkové hodnotě přes miliardu korun, a to jen prostřednictvím aukcí. Další stamiliony mohly protéct prostřednictvím přímých prodejů z galerií či přímo od umělců. Umění se v posledních letech stává oblíbeným cílem investorů, kteří se právě sázkou na takzvané alternativní investice snaží zocelovat své portfolio před nejistými časy typu pandemie či krize.

„Takzvané ‚passion investments’, tedy investice do umění, hodinek nebo třeba vína, jsou velmi dobré jako diverzifikační složka portfolia, protože nekorelují s trhy. Obecně platí, že takzvané alternativní investice dokážou zkvalitnit široké portfolio zvýšením výnosu i snížením rizika,” uvedl na konferenci Investiční výhledy Filip Savi, portfolio manager v investiční společnosti EMUN Partners, která konferenci pořádala.

Vzhledem ke své komplexitě a variabilitě je potřeba alternativní investice využívat disciplinovaně. Pak podle Saviho mohou skutečně zafungovat. „Při modelování se ukázalo, že výnos u portfolia zahrnujícího i alternativní investice může mít vyšší výnosy i v řádech procent oproti mixu akcií a dluhopisů, zároveň snižuje volatilitu takového portfolia také o procenta,“ dodal portfolio manažer.

Savi zároveň poukázal na to, že emoční investice jsou z celého balíku alternativních aktiv vlastně nejméně výhodné jako obrana proti inflaci, která v současnosti děsí investory. Ale ve všech dalších ukazatelích jsou velmi dobré a při dobré správě jsou i méně rizikové než třeba sázka na hedgeové fondy.

Čas hraje pro vás

Sázka na umění má pro investora celou řadu výhod. Tou hlavní je spojení emocionální roviny a investičního potenciálu. Shodli se na tom odborníci na investice do umění, kteří se konference zúčastnili.

Hlavní, co si lidé musejí uvědomit, pak je rozdíl mezi cenou a hodnotou díla. „Hodnota a cena jsou dvě různé věci. Hodnota je subjektivní, cenu dává trh a nemusí to spolu korelovat. Je dobré si uvědomit, jakou hodnotu pro vás konkrétně má a pak se rozhodnout, jakou cenu jste ochotni zaplatit,” uvedl ředitel fondu PPF Art Jan Řehák a demonstroval to konkrétním příběhem, navíc velmi slavným. „Hlavní akcionář PPF Petr Kellner při zvažování odkupu sbírky České pojišťovny řekl, že když to nekoupíme my, tak se to rozprodá. A to nedopustil, protože to je kus české historie.”

Investice do umění však mohou být velmi náročné na čas a znalosti. „To druhé vyřešíte tím, že investujete prostřednictvím fondu nebo si postupem času někoho najmete, kdo vám pomůže řídit investice do umění stejně jako u jakýchkoli jiných aktiv,” radí finanční ředitelka fondu Pro arte Alexandra Bízková. S časem je to ale složitější.

Správný sběratel nebo investor by totiž měl často chodit do galerií, navštěvovat nejrůznější veletrhy, aukce. Nebo opět může vše svěřit do rukou odborníka, ale tam se zase ztrácí ta vášeň, kterou podobné investice mohou přinášet.

Čas je však i pozitivním činitelem. „Čas hraje jednoznačně pro vás. Pokud vsadíte na správného autora a dílo, čím později prodáte, tím vyšší výnos bude,” dodává Bízková.

Pozor na padělky i původ

A nač si dát při investicích pozor? Podle spolumajitelky DSC Gallery Olgy Trčkové to je především důvěryhodnost galerie a respekt umělce. Zároveň však radí nenakupovat ušima, ale raději srdcem, dát do toho vlastní energii a vášeň. „Když vám sto lidí tvrdí, že to je nesmysl, ale vy v to věříte, můžete mít pravdu vy a ne oni,” vysvětluje galeristka.

Důvěryhodnost galerie nebo obecně prodejce pak je opravdu klíčová. Zvláště u největších jmen tuzemského umění hrozí, nebo spíš hrozilo, že za velké peníze koupíte nějaký padělek. I proto Trčková nabízí případným sběratelům, aby sázeli spíše na žijící autory. „Výhodou je, že vám zaručí pravost a ještě se z vás mohou stát přátelé, což je nesmírně obohacující,” uzavírá galeristka.

Text vznikl ve spolupráci s newstream.cz.