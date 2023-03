Investice do německé armády váznou, uvedla parlamentní zmocněnkyně

Berlín - Německá armáda v loňském roce nedostala ani cent ze zvláštního zbrojního fondu o objemu 100 miliard eur (2,4 bilionu Kč) a vše příliš dlouho trvá. Dnes to prohlásila parlamentní zmocněnkyně pro obranu Eva Höglová, která předala předsedkyni Spolkového sněmu Bärbel Basové výroční zprávu. V ní kritizuje nedostatečné tempo investic do německé armády, neboť za stávajících podmínek by podle Höglové armády trvala modernizace půl století.

"Ze 100 miliard eur se v roce 2022 k armádě nedostalo ani jediné euro a ani cent," řekla Höglová. Zvláštní zbrojní fond se 100 miliardami eur na modernizaci armády slíbil kancléř Olaf Scholz krátce po loňské ruské invazi na Ukrajinu, oznámil tehdy rovněž okamžité zvýšení výdajů na obranu nejméně na dvě procenta výkonu ekonomiky, jak se státy Severoatlantické aliance dohodly.

"Zadávání veřejných zakázek je příliš těžkopádné, všechno příliš dlouho trvá," řekla Höglová, podle které tato skutečnost brání rychlé modernizaci. Zmíněný zbrojní fond, který armádě zajišťuje finance mimo běžný rozpočet, německý parlament schválil loni v červnu. Armáda loni rovněž dostala z rozpočtu 50,4 miliardy eur (1,2 bilionu Kč). Výdaje na obranu, jak zmocněnkyně uvádí, nadále zůstávají pod dvouprocentním cílem, loni činily asi 1,5 procenta HDP.

Výroční zpráva poukazuje také na to, že stomiliardový zbrojní fond nebude stačit, neboť podle vojenských expertů by vojsko na svou transformaci potřebovalo 300 miliard eur (7,1 bilionu Kč).

Höglová vyzvala ke zrychlení reformy postupů při zadávání armádních zakázek. "Potřebujeme nasadit výrazné turbo. Peníze se musí k vojákům dostat v potřebném objemu, a to rychle," řekla. Dodala, že svou zprávu považuje za impulz těm, kteří nesou politickou odpovědnost.

Na tiskové konferenci se Höglová obrátila přímo na kancléře Scholze, když řekla, že nové německé tempo potřebuje i bundeswehr, jak se německým ozbrojeným silám říká. Scholz se o novém německém tempu často zmiňuje, když hovoří o rychlé výstavbě terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG).

Modernizace armády vyžaduje nejen přezbrojení, ale také vyhovující zázemí. I zde postup obnovy vázne. "Příliš mnoho kasáren v Německu je v žalostném stavu. Pokud by se pokračovalo dosavadním tempem a za stávajících podmínek, trvalo by asi půl století, než by nynější infrastruktura byla zcela modernizována," uvádí zpráva. Höglová k tomu poznamenala, že chybí ubytování, toalety, sprchy nebo přístup k bezdrátovému internetu.