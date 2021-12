Investice do lega se podle ruské studie vyplatí víc než kupovat zlato

Londýn - Přemýšlíte, do čeho v novém roce investovat? Zvažujete zlato, akcie nebo dluhopisy? Možná bude mnohem lepší, když své peníze dáte do lega. Ukazuje na to alespoň studie ruských ekonomů, na niž upozornil britský deník The Guardian.

Výzkumníci, kteří analyzovali cenu celkem 2322 starších nerozbalených sad lega prodaných v letech 1987 až 2015, dospěli k tomu, že hodnota trhu s legem z druhé ruky roste každoročně o 11 procent. Nakupovat tuto dětskou stavebnici a zejména její zvláštní edice tak může být výhodnější než investice do některých cenných kovů, umění, známek nebo třeba vína.

"Jsme zvyklí, že si lidé kupují šperky, starožitnosti či umění jako investici," konstatovala ekonomka Victoria Dobrynskaja, která se na výzkumu podílela. "Ale jsou i jiné možnosti, například sběratelské hračky. Na trhu s legem z druhé ruky se každý rok uskuteční desetitisíce obchodů. I když vezmeme v úvahu nízké ceny většiny legových sad, jde o velký trh, který tradiční investoři příliš neznají," míní.

Mezi nejdražší prodávané soupravy se řadí například ty z edice Hvězdných válek, které jsou na internetu nabízeny za v prepočtu tisíce i více než 10.000 korun. Většinou čím starší, tím dražší. "Sady vyrobené před 20 až 30 lety činí fanoušky lega nostalgickými, a ceny za ně tak letí vzhůru," podotýká Dobrynskaja. Zároveň upozorňuje, že investice do různých souprav mohou vést ke značně odlišným výsledkům. Některé se mohou za rok zhodnotit i šestinásobně, jiné můžou za stejnou dobu klesnout na polovinu. Na trhu je proto potřeba se důkladně vyznat.

Dobře vydělat se podle ruských ekonomů dá i na dalších hračkách, včetně panenek Barbie, figurkách superhrdinů nebo modelech aut a vlaků.