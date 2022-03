Invazní síly násilně odvezly tisíce obyvatel Mariupolu do Ruska, uvedli radní

Kyjev - Městská rada obléhaného ukrajinského Mariupolu dnes obvinila ruské invazní síly z toho, že násilně odvážejí obyvatele strategického přístavu do Ruska. Od chvíle, co ruské jednotky obsadily část Mariupolu, bylo nelegálně přesunuto do Ruska na 15.000 osob, napsala agentura Reuters s odvoláním na městský úřad. Podle agentury Interfax-Ukrajina je v Rusku už na 6000 lidí z Mariupolu.

"Právě teď ruští okupanti násilně odvážejí tisíce obyvatel Mariupolu do Ruska! Obyvatele Levobřežního okresu začínají masově vyvážet na území Ruska. Celkem bylo nelegálně deportováno asi 15.000 obyvatel Mariupolu. To je asi polovina všech obyvatel, kteří se dosud nacházejí v Levobřežním okrese," uvedla městská rada na telegramu.

Místní úřady už v neděli uvedly, že Rusové odvedli za hranice tisíce obyvatel, ale konkrétnější údaje neposkytly. Ruské tiskové agentury tehdy napsaly, že autobusy v minulých dnech převezly z Mariupolu do Ruska několik stovek lidí, které Moskva označuje za uprchlíky, poznamenal dnes Reuters.

"Vyvážení lidé jsou nejprve dopraveni do takzvaných filtračních táborů, odkud jsou přerozdělováni do různých vzdálených měst Ruska," tvrdí mariupolská městská rada, která zároveň viní ruské invazní síly z blokování evakuačních konvojů. "Právě teď jsou zablokované autobusy vyjíždějící ze Záporoží do Berďansku, aby evakuovaly obyvatele Mariupolu. Je zřejmé, že se tak děje pouze proto, aby se zabránilo návratu lidí na území kontrolované Ukrajinou," dodala rada.

Z neschopnosti dohodnout se na evakuaci civilistů z Mariupolu se obě strany obviňují navzájem, podotkl Reuters. Obyvatelé strategicky důležitého přístavu, jehož dobytí by Rusku pomohlo zajistit si pozemní koridor na anektovaný poloostrov Krym, trpí podle ukrajinských úřadů už několik týdnů pod ruským ostřelováním či bombardováním a bez vody, jídla, dodávek elektřiny nebo tepla.

Tým Reuters, který v neděli dorazil do Ruskem kontrolované části Mariupolu, popsal pustinu plnou ohořelých obytných domů a těl zabalených do dek ležících u silnice.