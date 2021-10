Interval pro přeočkování proti covidu se od 18. října asi zkrátí na šest měsíců

Praha - Odborníci na vakcinaci doporučují zkrátit interval pro přeočkování proti covidu-19 ze současných osmi na šest měsíců po poslední dávce. O stanovisku České vakcinologické společnosti dnes na twitteru informoval její předseda Roman Chlíbek. Možnost přeočkování po šesti měsících u vakcíny od firem Pfizer/BioNTech pro lidi starší 18 let už v pondělí schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) napsal, že je ještě potřeba souhlas klinické skupiny. S přeočkováním podle zkráceného intervalu by se mohlo podle něj začít 18. října. Do konce října by tak mohlo mít nárok přes milion lidí, na konci roku 3,2 milionu.

"Dnes jsem dal na jednání Centrálního řídícího týmu pokyn připravit zázemí pro očkování posilující dávky již šest měsíců po dokončení prvovakcinace," uvedl Vojtěch s odkazem na stanovisko odborníků. "Nyní ještě souhlas klinické skupiny. Pak můžeme začít 18.10.," doplnil.

V současnosti mohou lidé v Česku posilující dávku očkování dostat po osmi měsících od poslední dávky, nyní na ni mají nárok především senioři a zdravotníci, kteří se začali očkovat proti covidu mezi prvními. Ke středě ji dostalo asi 13.600 lidí. Nárok podle současných pravidel mělo ke konci září asi 40.000 lidí a na konci roku zhruba milion. Nově už po půl roce od druhé dávky očkování by to bylo na konci října milion lidí očkovaných do dubna a na konci roku 3,2 milionu lidí očkovaných do června. Jen za červen dostalo druhou dávku 1,7 milionu z nich.

Zahraniční i česká data podle odborníků naznačují klesající účinnost vakcinace proti covidu-19 v čase, pokles je patrný především u lidí nad 65 let. Odborníci na vakcinaci proto v návaznosti na rozhodnutí EMA doporučují interval pro přeočkování zkrátit. "Posilovací dávku je možné aplikovat také kdykoli později," uvedl Chlíbek.

EMA také uvedla, že podporuje aplikování třetích dávek vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna osobám se sníženou imunitou. V tomto případě lze třetí vakcínu podat už 28 dní od druhé dávky. I toto přeočkování už v Česku funguje.

Počty očkovaných, kteří budou mít nárok na přeočkování:

Přeočkování po osmi měsících Přeočkování po šesti měsících Datum Datum druhé dávky Počet lidí, kterým uplyne osm měsíců od druhé dávky (celkem) Datum druhé dávky Počet lidí, kterým uplyne šest měsíců od druhé dávky (celkem) konec září do konce ledna 40.040 do konce března 519.521 konec října / od 18.10.* do konce února 244.344 do konce dubna 1,009.015 konec listopadu do konce března 519.521 do konce května 1,461.137 konec prosince do konce dubna 1,009.015 do konce června 3,204.627

zdroj: data o očkování MZČR

*navrhovaný termín změny pravidel ze osmi na šest měsíců