Interval přeočkování třetí dávkou se pro lidi od 60 let zkrátí, řekl Babiš

Praha - Pro lidi od 60 let a chronicky nemocné bude od 1. prosince možné přeočkování třetí dávkou vakcíny proti covidu-19 už po pěti měsících od ukončené vakcinace. Nyní je interval šest měsíců. Ve svém internetovém pořadu Čau lidi to dnes řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Ukončené očkování má v Česku 6,2 milionu lidí, třetí, posilující dávku zatím dostalo zhruba 621.000 lidí. "Pro další věkové kategorie se budeme snažit co nejdříve," řekl Babiš.

Podle informací ČTK zkrácení intervalu doporučil v pátek Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), stanovisko poslal ministerstvu zdravotnictví. "Ve stanovisku jsme shrnuli data z dostupných studií. Rozhodnutí je však zcela na ministerstvu zdravotnictví, které se samozřejmě může řídit i doporučeními od dalších odborníků," napsala ČTK v pátek bez dalších podrobností ředitelka SÚKL Irena Storová.

Lidé od 60 let se mohli k očkování hlásit nejpozději od 23. dubna, kdy byla otevřena registrace pro věkovou skupinu 60 až 65 let. Starší lidé a také zdravotníci, učitelé či chroničtí pacienti se mohli očkovat už dříve. Pro mnohé z nich tedy zkrácení intervalu pro přeočkování na pět měsíců výrazné urychlení neznamená, na posilující dávku by stejně začátkem prosince měli nárok.

Odborníci upozorňují na snížení účinnosti vakcín v čase. "Podle předběžné analýzy českých dat po půlroce klesá účinnost druhé dávky proti covidu u všech vakcín k 60 procentům, po tři čtvrtě roce pod 50 procent," napsal v pátek na twitteru předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj posilující třetí dávky zvyšují účinnost na 90 procent.

Zájem o třetí dávku vakcíny byl dosud nejvyšší na začátku tohoto měsíce. Ve třech dnech od 3. do 5. listopadu podali zdravotníci pokaždé více než 30.000 dávek posilující vakcíny. V minulém týdnu byl největší zájem v úterý, kdy si pro třetí dávku přišlo 26.636 zájemců.